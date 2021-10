ONE PIECE 1028: i primi brevi ma importantissimi spoiler del prossimo capitolo

Il climax di Wano si avvicina sempre di più, ogni capitolo che passa. Il protagonista di ONE PIECE Monkey D. Rufy è tornato alla carica, ma non è l'unico scontro attualmente in corso a Onigashima. Anche i suoi fidi Sanji e Zoro sono all'opera contro i rispettivi avversari e insieme potrebbero portare finalmente a termine la tirannia di Kaido.

Ormai Rufy ha ripreso lo scontro con Kaido, mentre va avanti la battaglia tra Zoro e King, i quali si sono spostati in un'altra area dell'isola. Arrivano intanto i primi spoiler di ONE PIECE 1028 che illustrano anche la situazione di Sanji, il quale sta sfidando Queen. Ecco quali sono le anticipazioni finora trapelate in rete.

Il capitolo si intitola "Brachiosauro", chiaro riferimento a Queen , e sarà aperto da copertina e pagine a colori doppie d'apertura;

Mancano cinque minuti all'arrivo di Onigashima sulla Capitale dei Fiori;

Yamato decide di allontanarsi da Momonosuke. La ragazza si trasforma nella sua forma animale e va a occuparsi degli esplosivi che si trovano nel teschio;

Sanji VS Queen , il cuoco è ancora strano e sente sensazioni particolari;

Sembra che la battaglia sia eccezionale, ma il leaker non ha divulgato molto;

Lo scenario cambia poi completamente, passando ad alcuni ordini del Governo Mondiale;

In caso di caduta di Kaido, la CP0 ha l'ordine di porre Wano sotto il suo controllo e poi di arrestare Nico Robin ;

; Sembra che a parlare sia Rob Lucci;

ONE PIECE sarà in pausa la settimana successiva.

Informazioni quindi scottanti in ONE PIECE 1028, in particolare per ciò che riguarda la CP0 e la sua pericolosità dopo la guerra con i pirati delle Cento Bestie.