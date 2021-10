ONE PIECE 1028 spoiler completi: la battaglia dei cyborg e un clamoroso ritorno

La guerra tra Mugiwara e Cento Bestie si fa sempre più intensa. Non sono bastate le vittorie finora registrate per la fazione protagonista di ONE PIECE dato che rimangono in gioco i pirati più forti degli avversari, senza contare tutti i rischi generati da tutto ciò che sta avvenendo al di fuori degli scontri.

Archiviata per ora la fase di Zoro VS King, gli spoiler del capitolo 1028 di ONE PIECE con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso ci mostrano tre tronconi principali. Il capitolo si intitola "Brachiojaurus" e veniamo portati nella sala degli ospiti di Onigashima, dove i membri della CP0 stanno ricevendo una chiamata. A parlare dall'altra parte è Rob Lucci che viene aggiornato con la presenza di Rufy e del nuovo drago rosa apparso, ma rivela anche di avere nuovi ordini dall'alto. Se Kaido dovesse perdere la guerra, il Governo Mondiale reclamerà Wano e la porrà sotto il suo diretto controllo. Ci sono già delle navi misteriose che si stanno dirigendo verso l'isola e sono nei paraggi delle cascate. Nello scacchiere viene mostrato come gli uomini di Kaido siano crollati a 12000 mentre l'alleanza sia salita a 8000. Rob Lucci attenderà nuove informazioni in un'altra zona insieme a Kaku e Stussy, ma prima di chiudere avvisa che Nico Robin va assolutamente catturata. Proprio Nico Robin si intravede nelle vignette successive, con la donna archeologa che si è già svegliata e ora sta combattendo al fianco di Brook mentre si fanno strada nel castello.

Si passa all'area inferiore di Onigashima dove si trovavano Momonosuke e Yamato. Il drago continua a creare delle nuvole di fuoco ma senza successo. Yamato, in forma ibrida, sta scalando l'isola perché si occuperà delle bombe in caso che Momonosuke fallisca, almeno per ridurre i danni. una volta arrivata a terra, si trasforma nella sua forma animale e inizia a correre verso il castello. Nell'area del palco centrale, la battaglia continua. Queen è in forma ibrida e sta affrontando Sanji. Il cuoco si sente ancora molto strano ma continua a bloccare ed evitare gli attacchi del nemico. Queen lo incita a usare la Battle Suit dei Germa 66, ma Sanji non vuole. La calamità inizia così a fare sul serio con altri attacchi finché non usa la sua forma animale e stacca collo e coda attivando la tecnica Brachiojaurus. Testa e coda si muovono così separatamente dal corpo lasciando tutti scioccati.

Queen cattura Sanji e inizia a stritolarlo con la testa come se fosse un serpente. Sanji urla e i samurai non sanno cosa fare per aiutarlo. Queen continua a fare danni sparando dei missili dal suo corpo, ma ferisce principalmente i suoi subordinati. Dopo il caos generato dalla gag del dinosauro, Queen lascia andare Sanji dicendo che le sue ossa dovrebbero ormai essere tutte rotte. Tuttavia il cuoco si rialza nonostante la schiena rotta e la gamba sinistra distrutta in più punti. In qualche modo però riesce ancora a rialzarsi e muoversi ma improvvisamente tutto il suo corpo fa uno scatto e si riaggiusta da solo. Sanji si rende conto di aver risvegliato un potere simile a quello dei suoi fratelli mentre Queen lo attacca alle spalle con una spada, che però si rompe al contatto col corpo del biondino. Sanji è estremamente arrabbiato e rifiuta di tramutarsi in uno come i suoi fratelli, mentre Queen scioccato chiude il capitolo 1028 di ONE PIECE.