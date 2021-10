ONE PIECE 1029: una guerra contro sangue e destino

Le due fazioni in guerra a Onigashima si riducono sempre di più, con esponenti che vengono messo fuori gioco da una parte e dall'altra. Ci sono però ancora molti degli ufficiali in battaglia e saranno questi a decretare le sorti di questo scontro gigantesco di ONE PIECE.

Queen sta tentando di uccidere Sanji a ripetizione ma anche di fargli mostrare il vero potere dei Germa 66 e della Raid Suit. L'ultimo colpo della calamità non ha però avuto effetto, dimostrando che Sanji si è potenziato. Proprio dal cuoco parte il capitolo 1029 di ONE PIECE, con lui che si sistema la guancia mentre Queen capisce la situazione. Il pirata di Kaido ricorda alcune parole di Judge e degli esperimenti sulla nascita di alcuni nuovi umani con esoscheletro e un cuore di ghiaccio, mentre Sanji si spaventa all'idea di diventare come i suoi fratelli e scappa.

Ai piani superiori, Kid sta soffrendo enormemente per dei problemi non ben specificati mentre Big Mom si prepara a finirlo. Un intervento di Law ritarda l'attacco, ma con pochi frutti. In un'altra area, Hawkins sta dando delle forti testate a una colonna, rivelando così di essere l'origine dei mali di Kid. Killer, a terra, prega il suo nemico di fermarsi e si mette alla sua mercé. Dopo un breve discorso, Killer però si riprende e capisce una cosa, ovvero che non tutti i danni vengono trasferiti.

Così si lancia in aria e strappa via il braccio sinistro di Hawkins che non si può rigenerare dato che Kid non ne ha più uno. Hawkins sembra non arrendersi e inizia a sfoggiare le sue carte, per utilizzare il proprio fantoccio di paglia, che però viene prontamente spazzato via da Killer. Quando Basil Hawkins estrae la carta della Torre, simbolo della caduta del vecchio e l'inizio del nuovo, si deve arrendere all'ultimo attacco di Killer che libera Kid.

In questo modo, nei prossimi capitoli di ONE PIECE il pirata avrà la possibilità di sconfiggere Big Mom una volta per tutte.