ONE PIECE 1029 su Manga Plus: Killer tenta la fortuna contro Hawkins - Aggiornata

Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, Eiichiro Oda ci aveva mostrato un certo personaggio molto amato dai fan ritornare in scena. L'attenzione poi si è spostata allo scontro fra Sanji e Queen. Il nostro cuoco però sta cominciando a riflettere sui cambiamenti che il suo corpo sta subendo da diversi capitoli.

Il capitolo 1029 di One Piece è intitolato “Torre” e si apre con Jewelry Bonney in copertina, impegnata in una gara a chi mangia più soba contro dei simpatici roditori. In seguito, in ONE PIECE 1029, vediamo riprendere lo scontro fra Sanji e Queen con quest'ultimo che ricorda quando Judge gli aveva parlato dell'esperimento per creare degli umani con un esoscheletro dotato di grande resistenza e capacità di recupero.

I presenti nella stanza sono sorpresi e subito si rendono conto che Sanji non ha usato l'Haki dell'Armatura. Il cuoco si ricorda dei fratelli e inizia seriamente a preoccuparsi di poter diventare un “mostro” come loro, decide quindi di abbandonare momentaneamente lo scontro.

Passiamo in seguito al secondo piano, dove ritroviamo Law e Kid alle prese con Big Mom. Il capitano di Killer però è a terra con un terribile mal di testa e sembra che la sua ora stia per giungere.

Al terzo piano però, anche lo scontro fra Hawkins e Killer riprende. Vediamo il sottoposto di Kaido sbattere continuamente la testa contro una colonna mentre Killer chiede disperatamente al nemico di smetterla. E' proprio questo il motivo per cui Kid non sta riuscendo a combattere nell'altro piano.

Killer decide di rischiare il tutto per tutto e chiede ad Hawkins di chiarirgli due importanti dubbi. Il primo è: dove finisce una ferita che non si può trasferire? Il subordinato di Kaido è visibilmente confuso ma Killer ne approfitta per attaccarlo con le sue lame, tagliando di netto il braccio sinistro dell'avversario. Hawkins non capisce ma Killer gli toglie ogni dubbio: Kid non ha più il braccio sinistro e quindi non può subire danni in una parte del corpo che non possiede.

Allora, Killer solleva il braccio di Hawkins ed estrae la bambola di paglia per distruggerla. La seconda domanda era infatti se la vita di Kid era effettivamente l'ultima che gli rimaneva. Hawkins conferma che è proprio così ma prima di arrendersi estrae una carta: la Torre, segno di fine ma anche inizio di qualcos'altro.

Il capitolo di ONE PIECE si chiude con l'attacco Jin Sonic di Killer che lascia a terra, sanguinante, Hawkins mentre Kid è pronto ad affrontare Big Mom nel suo pieno delle forze.



Per i fan italiani di One Piece, inoltre, ci sono buone notizie. Il doppiaggio italiano di ONE PIECE è ufficialmente ripreso, con un'inaspettata sorpresa.