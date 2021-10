ONE PIECE 1029: previsioni e data di uscita dopo la pausa, la battaglia dei giganti

La battaglia degli Haki su Onigashima ha spaccato i cieli, evento che ha contribuito alla vittoria di Nekomamushi e Inuarashi. I due mink hanno portato a conclusione due delle battaglie più importanti del recente ciclo di ONE PIECE, col cerchio che si restringe sempre di più intorno ai guerrieri più forti.

Il ritorno di Rufy VS Kaido è stato seguito da King che affronta in solitaria Zoro. Ma con ONE PIECE 1028 è stato anche il turno di Sanji, col cuoco che è diventato ormai l'unico avversario di Queen. Gli ultimi eventi lasciano trapelare una sorta di trasformazione per Sanji, o meglio l'attivazione di un potere inconscio tipico dei Vinsmoke modificati dalla tecnologia. Sarà lui a essere al centro della prossima fase?

In ONE PIECE 1029 diverse pagine potrebbero essere dedicate a Sanji dato che ci sono varie cose che vanno comprese sul suo attuale stato. Con il suo ritorno in azione, come visto nelle ultime pagine, tutti i membri del Monster Trio sono all'opera con i tre avversari più forti. La guerra di Onigashima però non si concentra solo su di loro e potrebbe esserci spazio per qualche altro scenario, tra cui quello di Yamato e Orochi: se la prima sta correndo verso l'arsenale, Orochi vaga per i corridoi nascondendosi.

Dato che Yamato, nelle intenzioni di Kaido, dovrebbe prendersi il posto di Orochi come shogun di Wano, sarebbe quasi karmico che i due vengano al confronto, magari proprio nell'arsenale. Da tenere d'occhio anche le situazioni con Big Mom e Hawkins, altre due aree molto scottanti e che potrebbero decretare la vittoria o la sconfitta per una delle due fazioni.

ONE PIECE 1029 arriverà soltanto tra due settimane su MangaPlus. Lo stop imposto dalla pausa di Eiichiro Oda obbligherà il prossimo capitolo a venir pubblicato soltanto domenica 24 ottobre 2021.