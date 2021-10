ONE PIECE 1029 spoiler: il destino ribaltato, una via ora è libera

Le ultime avventure dei pirati di cappello di paglia hanno portato il gruppo principale di ONE PIECE a Wano per affrontare Kaido, l'imperatore più forte. In un'emozionante arco, la storia si è sviluppata e ora la battaglia si è spostata nell'isolotto di Onigashima.

Rufy ora sta affrontando l'imperatore, Zoro il braccio destro King e poi via via tutti gli altri, con uno scontro in particolare al centro dello scorso capitolo di ONE PIECE. Ora che Sanji sembra essersi sbloccato con il suo potenziale da Vinsmoke, la battaglia con Queen ha preso tutt'altra piega. Conclusa la settimana di pausa, arrivano gli spoiler di ONE PIECE 1029 con tutte le novità sul prossimo capitolo.

Il capitolo 1029 si intitola "Torre";

Queen dice che Judge una volta gli disse che avrebbe creato degli umani con un esoscheletro con grande resistenza e potere e con un cuore di ghiaccio, senza emozioni.

con grande resistenza e potere e con un cuore di ghiaccio, senza emozioni. Sanji è ancora scioccato da ciò che sta succedendo al suo corpo e si allontana per riflettere.

Queen però lo insegue e gli chiede di mostrare in azione la sua Raid Suit.

Ci si sposta alla battaglia tra Law e Kid VS Big Mom .

. Kid sta soffrendo di forti mal di testa e sta per essere sconfitto da Big Mom.

La battaglia però continua nonostante il capitano non riesca a combattere bene.

Si passa poco dopo a Killer VS Hawkins .

. Hawkins sta sbattendo la testa e quindi sta causando le emicranie di Kid.

Inizia una lunga conversazione tra i due dove Killer inizia a fare due domande.

Cosa succede se una ferita non ha modo di essere trasferita?

Hawkins risponde che il danno andrà comunque su Kid, al che Killer taglia il braccio sinistro del nemico.

Hawkins gli risponde che adesso quel danno verrà spostato su Kid, ma Killer risponde che il suo capitano non ha un braccio sinistro.

La seconda domanda è quante vite gli sono rimaste se elimina la bambola di Kid.

Hawkins: "Congratulazioni, quella era l'ultima".

Hawkins pesca la carta della Torre mentre Killer lo sconfigge .

. La Torre significa il "collasso del vecchio", ma anche l'inizio di una nuova via.

Killer: "Vai, partner!"

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. Il capitolo 1029 verrà pubblicato domenica 24 ottobre su MangaPlus.