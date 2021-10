ONE PIECE 1029 spoiler e immagini: la battaglia contro il destino

Si conclude la settimana di pausa di Eiichiro Oda e ciò vuol dire che ONE PIECE è pronto a tornare su Weekly Shonen Jump. Prima della pubblicazione ufficiale però ci sono le solite anticipazioni che circolano in rete. Dopo i primi concisi spoiler di ONE PIECE 1029, arrivano le immagini in giapponese e il riassunto completo.

Il capitolo 1029 di ONE PIECE si intitola "Torre" e inizia con una piccola copertina riservata a Jewelry Bonney, impegnata in una gara a chi mangia più soba. Il capitolo inizia con il finale dello scorso, quando Sanji viene colpito dalla spada che va in frantumi, e ciò causa lo shock dei pirati delle cento bestie nei paraggi. Sanji sta bene dopo il colpo, nonostante la guancia sembri leggermente più incavata. Tutti comprendono che Sanji non ha usato l'Haki dell'Armatura, mentre a Queen viene in mente un vecchio discorso con Judge. Il cuoco intanto si risistema la faccia con un pizzicotto.

Queen rivela a Sanji che Judge gli rivelò che stava creando degli umani con un esoscheletro, dotati di grande resistenza e capacità di recupero, abilità sovrumane e un cuore di ghiaccio, senza emozioni. Intanto sta preparando dei laser per attaccare. Chopper osserva Sanji meravigliato, con quest'ultimo che ricorda i suoi fratelli e va in panico, preoccupato di diventare come loro, e così inizia a scappare via mentre Queen spara i raggi laser. Alcuni subordinati di Kaido colpiscono Sanji con delle pallottole, ma pur ricevendole alla testa, il cuoco non si fa niente. Queen intanto continua a inseguirlo e gli chiede di usare la Raid Suit.

Si passa poi al secondo piano di Onigashima dove Big Mom sta affrontando Law e Kid. Tuttavia quest'ultimo è a terra con un forte mal di testa e non riesce a capire cosa non va. Big Mom combina Hera e Napoleon e si prepara a un enorme attacco elettrico per uccidere Kid. Law usa il Room per teletrasportarsi vicino a Big Mom e colpirla con un Countershock in viso. Prometheus si lancai verso Law usando l'attacco Stolen Fire e riesce a colpirlo, bruciandolo. Big Mom si riprende e inizia il suo attacco Mama-Raid verso Kid.

Al terzo piano di Onigashima, continua Hawkins VS Killer. Killer urla all'avversario di smetterla, mentre Hawkins ride continuando a dare testate contro una colonna. La maschera di Killer ha delle crepe, con il vice che ordina ai suoi di stare lontani dalla battaglia e di non intromettersi. Killer continua a pregare Hawkins di fermarsi e che darà la sua vita in cambio, così il pirata di paglia inizia a prenderlo a calci. Il subordinato di Kaido è convinto che non possano vincere contro gli imperatori, anche se la sua voce sembra denotare un risentimento. La discussione continua mentre Killer fa una domanda precisa ad Hawkins: dove finisce una ferita che non si può trasferire?

In quell'istante, Killer si libera e salta con le sue lame, tranciando di netto il braccio sinistro di Hawkins. Tutti sono sorpresi del gesto, ma Killer afferma che Kid non ha più il braccio sinistro e, contemporaneamente, il braccio sinistro metallico di Kid cade sul pavimento. Killer afferra il braccio caduto ed estrae una bambola di paglia e la distrugge. Quella era l'ultima bambola di Hawkins che si trova quindi indifeso, ma prima estrae una carta che però lo lascia sbigottito. L'ultimo attacco di Killer è lo Jin Sonic, così Hawkins cade a terra, sconfitto. I pirati di Kid sono contenti mentre le carte si sparpagliano e mostrano quella pescata, la Torre. Adesso Kid può combattere con Big Mom senza altre intromissioni, concludendo questo capitolo di ONE PIECE.