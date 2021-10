ONE PIECE 1030 data di uscita e teorie: l'inizio di una nuova era

Wano, i suoi segreti e la sua storia potrebbero davvero cambiare per sempre il mondo di ONE PIECE. Tutto ciò che c'è stato negli anni precedenti verrebbe spazzato via da un'ondata di verità e cambiamento, portato avanti da Monkey D. Rufy. Nonostante le probabilità molto sfavorevoli, il protagonista potrebbe riuscire a sconfiggere Kaido.

Queste probabilità sono state però ribaltate, e un segnale chiaro è arrivato dallo scontro tra Killer e Basil Hawkins. Quest'ultimo sembrava avere tutte le risposte, tutte le percentuali di vittoria e tanto altro ancora, ma alla fine ha ceduto nel capitolo 1029 di ONE PIECE. Killer ha posto le basi per un ribaltamento di fronte e anche Hawkins non ha potuto fare nulla davanti all'estrazione della carta della Torre, il simbolo della caduta di un'era.

Adesso che Hawkins è stato tolto di mezzo, Kid può combattere contro Big Mom al massimo del suo potenziale insieme a Trafalgar Law. Saranno loro al centro del capitolo 1030 di ONE PIECE? Possibile, dato che i fronti in gioco si riducono sempre di più. Inoltre la battaglia contro l'imperatrice richiedeva proprio la fine dello scontro di Killer. Tuttavia è possibile che Oda voglia tenersi questo scontro per l'ultimissima fase della guerra, lasciandolo poco prima della battaglia tra Rufy e Kaido, così da far cadere i due imperatori quasi contemporaneamente.

E allora rimarrebbero poche scelte possibili. Oda si può concentrare su un capitolo di stop per dare informazioni sulla situazione di Onigashima, tra i movimenti della CP0 e quelli di Orochi oppure soffermarsi un attimo e chiudere lo scontro tra Raizo e Fukurokuju, ormai sulle pagine di ONE PIECE da ben 20 capitoli. Questo sarebbe l'ultimo scontro minore rimasto a meno di ritorni di qualche sgherro di Kaido imprevisto come quello di Apoo contro X-Drake, oppure uno degli Oniwabanshu ancora rimasti che però l'autore sembra aver messo decisamente da parte.

ONE PIECE 1030 arriverà su MangaPlus domenica 31 ottobre alle ore 16:00, con un orario anticipato a causa del passaggio all'ora solare in Europa.