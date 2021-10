ONE PIECE 1030: le fiamme della rabbia ardono a Onigashima

Sta per giungere al termine Wano, quella che al momento è la saga più lunga di ONE PIECE. Eiichiro Oda si è dato da fare con la guerra su quest'isola che rovescerà le sorti del mondo una volta e per tutte, facendolo entrare in una nuova era. Ma gli scontri a Onigashima sono ancora lontani dal concludersi.

ONE PIECE 1030 mostra un Kinemon ancora vivo, tagliato in due ma che è riuscito a sfuggire all'attacco di Kaido grazie al mancato corretto riattacco di Law a Punk Hazard. Pur se sanguinante, le gambe del samurai si imbattono in Usopp e gli altri, con quest'ultimo che lo porta con sé per andare a salvarlo. Nella sala dove si trova il busto, Kiku è ancora a terra sanguinante e svenuta, mentre Kanjuro è lì vicino, apparentemente morto. Un den den mushi risuona nella stanza con la voce di Orochi, col suo ordine che fa risollevare Kanjuro per il suo attacco finale. L'attore usa il suo pennello per evocare Kazenbo, il demone di fuoco nato dalla rabbia dei Kurozumi e che inghiotterà tutta Onigashima senza fermarsi.

Continuano gli scontri mentre Orochi ride della situazione, convinto di riuscire a fuggire da quell'inferno. In attesa di Fukurokuju, lo shogun si è rintanato in una stanza. Ma nei paraggi sta arrivando anche Yamato, che vuole arrivare all'arsenale e disinnescare il tutto prima del crollo di Onigashima, che Momonosuke sta cercando di evitare creando tantissime piccole nubi di fuoco. Il passaggio di Yamato però è temporaneamente interrotto dall'Ikoku di Big Mom, un attacco devastante che distrugge una delle pareti del castello, scaraventando via Kid. Ora che Killer si è liberato di Hawkins, Kid non sta soffrendo più degli effetti del suo potere, ma sta comunque subendo il potere dell'imperatrice.

Concordando però con il suo attuale compagno di battaglia, Law e Kid decidono di utilizzare il risveglio dei Frutti del Diavolo. Il chirurgo della morte attacca Big Mom dall'interno facendole sputare sangue, mentre Kid la rende un magnete vivente. Tutti gli oggetti metallici di Onigashima si stanno lanciando sull'imperatrice, bloccandola. L'attacco di coppia ha funzionato contro di lei? E vedremo la fine di uno dei due imperatori di ONE PIECE?