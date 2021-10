One Piece 1030 su Manga Plus: Trafalgar Law e Eustass Kid prendono in mano la situazione

Non siamo troppo lontani dalla conclusione della saga di Wano, la saga più lunga di ONE PIECE finora. Oda sembra davvero intenzionato a capovolgere gli equilibri del mondo che sta scrivendo con questa guerra totale. Ma gli scontri a Onigashima non sembrano ancora vicini alla fine.

In ONE PIECE 1030 vediamo un Kinemon ancora vivo, tagliato in due, come lo abbiamo inizialmente conosciuto a Punk Hazard, ma che è riuscito a sfuggire all'attacco di Kaido. Ci viene spiegato che forse il motivo della sua non morte è dovuta al fatto che Law non abbia attaccato al meglio i due pezzi del corpo di Kinemon. La parte inferiore del samurai incontra Usopp e gli altri, che subito accorrono in suo aiuto.

Nella stanza dove troviamo anche il busto, Kiku è ancora a terra sanguinante e svenuta, mentre Kanjuro è lì vicino, disteso a terra. Un den den mushi però risuona nella sala e sentiamo la voce di Orochi: ordina a Kanjuro di eseguire l'attacco finale su Onigashima. Il traditore usa il suo pennello per disegnare ed evocare Kazenbo, demone di fuoco nato dalla rabbia dei Kurozumi che raderà al suolo tutta Onigashima senza fermarsi.

Mentre vediamo Orochi ridere della situazione in attesa di Fukurokuju, Yamato si sta dirigendo a gran velocità nella suo forma lupo verso l'arsenale di armi di Orochi per disinnescare il tutto prima del crollo dell'isola di Onigashima. Vediamo Momonosuke cercare di evitare il crollo dell'isola, creando pian piano tantissime piccole nuvole di fuoco.

Veniamo però interrotti insieme a Yamato dall'Ikoku di Big Mom, un attacco potentissimo che distrugge una parete del castello, facendo volar via Kid. Seppur Kid non stia più soffrendo degli effetti disturbanti del potere di Hawkins, sta comunque subendo il potere dell'imperatrice a piena potenza.

Vediamo un piccolo flashback in cui Kid e Law parlano della possibilità di utilizzare il risveglio del proprio frutto come ultima possibilità di sopravvivenza. Torniamo al presente, Law e Kid decidono di effettivamente di utilizzare il risveglio dei loro Frutti del Diavolo.

Law usa la nuova tecnica: KRoom. Ricoprendo la sua spada col Room, riesce a colpire Big Mom dall'interno del suo corpo, ferendola gravemente. Kid invece la rende un magnete vivente, e tutto ciò che è metallico inizia ad andare verso di lei nell'ultima doppia tavola del capitolo. Siamo vicini a vedere la fine di uno dei due imperatori di ONE PIECE?

In questi ultimi capitoli, non sono solo Trafalgar Law e Eustass Kid a svelare dei poteri completamente nuovi, negli scorsi capitoli abbiamo visto nuove abilità e poteri risvegliarsi anche nel cuoco dei Cappello di Paglia: cosa sta succedendo a Sanji in ONE PIECE?