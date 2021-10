ONE PIECE 1030, spoiler assurdi! E in arrivo un importante climax

Le sfide si stanno risolvendo man mano che i capitoli di ONE PIECE vanno avanti. I pirati di cappello di paglia e alleati però devono vincerle tutte se vogliono avere una speranza di uscirne vivi dall'inferno di Onigashima e di liberare una volta per tutte Wano.

Archiviata la battaglia tra Killer e Hawkins in ONE PIECE 1029, è il momento di andare avanti. Adesso Kid è libero da influenze e può dedicarsi alla grande sfida contro l'imperatrice Big Mom. Abbiamo fatto teorie sul prossimo scontro in vista di ONE PIECE 1030, quale sarà al centro degli accadimenti?

Manca ancora qualche giorno all'uscita ufficiale del capitolo, ma in rete si sono già avvicendati vari leaker che hanno rivelato gli spoiler principali di ONE PIECE 1030:

Il capitolo 1030 si intitola: "Echeggia la caducità di tutte le cose";

Apoo e Drake discutono di creare un'alleanza. I due pirati sono insieme ai Numbers 1, 2 e 3;

Orochi ordina a Kanjuro di distruggere tutto il castello di Onigashima e chiunque ci sia dentro;

Kanjuro esegue l'ordine creando con il suo potere un gigantesco demone di fuoco;

Law e Kid risvegliano il loro Frutto del Diavolo , ma possono usarlo soltanto come ultima spiaggia;

Law avvisa che il suo Frutto del Diavolo potrebbe ucciderlo se non usato con attenzione e resterà sfinito una volta sfruttato al massimo;

Law attacca Big Mom dall'interno del suo corpo, mentre Kid trasforma l'imperatrice in un magnete gigante.

Non ci saranno pause la prossima settimana, anzi: ONE PIECE 1031 riceverà copertina e pagine a colori per festeggiare l'arrivo del climax di Wano. Un'importante novità che potrebbe farci entrare nell'ultimo giro di capitoli di questa lunghissima saga.