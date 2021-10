ONE PIECE 1030: spoiler completi e immagini del capitolo, si va verso la fine

La fine della guerra di ONE PIECE si sta avvicinando e con esso la fine del dominio di Kaido e Big Mom. I due imperatori sono tra gli ultimi rimasti da affrontare e le loro battaglie saranno al centro dei prossimi capitoli del manga di Oda.

I primi spoiler di ONE PIECE 1030 avevano già raccontato i punti salienti del prossimo numero, in arrivo tra qualche giorno ufficialmente su MangaPlus. Nelle scorse ore tuttavia, con l'uscita delle immagini del capitolo completo, gli spoiler riassumono l'intero capitolo 1030 di ONE PIECE. Ecco cosa succede nel dettaglio.

In una stanza sconosciuta del castello, X-Drake sta conversando con Apoo e tre dei Numbers, i numeri 1, 2 e 3. Sono da soli e nessuno li sta osservando. Apoo è sicuro che Drake sia una spia della marina, ma dice che in quel momento non importa; il pirata musicante offre a Drake di unire le forze e fare man bassa di tutto ciò che rimane, a prescindere dal vincitore. Drake però non si fida, ma anche Apoo rivela di non fidarsi, però entrambi possono avere qualcosa da guadagnarci.

Sulle scale tra il secondo e il primo piano, c'è un gruppo composto da Nami, Usopp e alcuni dei Gifters che seguono Tama. Davanti a loro si parano le gambe di Kinemon che corrono mentre chiede aiuto. Usopp le blocca e nota che sta sanguinando tantissimo. Nami convince le gambe di Kinemon a fidarsi e queste raccontano la situazione. Usopp decide di andare ad aiutarlo insieme ad Hamlet e si dirige verso l'attico. Qui Kinemon è a terra e vediamo che è stato tagliato a metà, sorpreso della situazione ma ripensando al momento in cui Law lo riattaccò a Punk Hazard.

Kiku è esanime e insanguinata, pure Kanjuro è a terra, apparentemente svenuto. Ma all'improvviso un Den Den Mushi riecheggia con la voce di Orochi. Lo shogun usurpatore ordina al suo familiare di disegnare qualcosa di eccezionale per rappresentare il rancore del clan Kurozumi con il suo ultimo respiro. Kanjuro alza il pennello e disegna qualcosa: dal segno emerge una creatura deforme e infiammata, il Kazenbo, un demone di fuoco gigantesco. Tutto ciò che toccherà sarà ridotto in cenere. I subordinati di Kaido sono i primi a subire la sua furia.

Nella pagina successiva vediamo un breve racconto di tutto ciò che sta succedendo dentro e fuori dall'isola, con Momonosuke che sta ancora tentando di creare le nubi di fuoco. Orochi è seduto in una sala del castello, ridendo per la situazione e in attesa di Fukurokuju. Sa che nelle cantine del castello ci sono tante armi ed esplosivi e il suo scopo è di radere tutto al suolo. Yamato sta correndo proprio verso quelle sale, riuscendo a evitare tutti i subordinati di Kaido. Improvvisamente, Yamato si ferma per un boato che distrugge le pareti del castello.

Big Mom ha scatenato l'Ikoku contro la marionetta metallica di Kid, disintegrandola. Kid vola via dal muro mentre l'imperatrice lo insegue in volo su Prometheus. In un breve flashback, Kid e Law parlano del risveglio delle loro abilità e di usarle adesso, essendo l'unico modo per tentare di uccidere l'imperatrice. Nel presente, mentre Big Mom prepara l'attacco finale, Law usa la nuova tecnica: Kroom. Ricoprendo la sua spada col Room, riesce a colpire Big Mom dall'interno del suo corpo, ferendola gravemente. Kid invece la rende un magnete vivente, e tutto ciò che è metallico inizia ad andare verso di lei nell'ultima doppia tavola di ONE PIECE 1030.

Nel prossimo capitolo, ONE PIECE avrà copertina e pagine a colori per celebrare l'arrivo del climax di Wano.