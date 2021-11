ONE PIECE 1031 arriva su Manga Plus: il conflitto interiore di Sanji

Tornando ad Onigashima, ormai quasi totalmente distrutta, nel capitolo 1031 di ONE PIECE, disponibile su Manga Plus, Eiichiro Oda riprende diversi confronti lasciati in sospeso nello scorso appuntamento, lasciando momentaneamente da parte la battaglia decisiva tra Monkey D. Luffy e l’Imperatore Kaido.

Il capitolo in questione, intitolato Guerriero di Scienza, si apre con una breve conversazione tra Kidd e Law riguardo quanto appena successo grazie al risveglio dei poteri dei loro rispettivi Frutti del Diavolo. I pirati presenti restano stupefatti di fronte all’enorme disastro causato dalla loro combo, e sono convinti che persino Big Mom non possa essere riuscita a sopravvivere.

Sfortunatamente per loro, a riemergere dalle macerie è proprio l’Imperatrice che non ricevendo oshiruko per riprendersi, consuma la vita dei presenti, diventando gigantesca. Nuovamente in forze, e con numerose armi, animate tramite il Soul Pocus, si complimenta con Law e Kidd, sfidandoli a dimostrare di essere degni di diventare Imperatori dei mari.

Nel mentre Yamato interrompe il conforto tra Drake e Apoo nella Cave Chamber, e Nico Robin e Brook saltano verso il primo piano per seminare due agenti della CP0. La scena passa poi a Sanji, sconvolto da quanto appena accaduto. Un rapido flashback rivela ai lettori che il mugiwara ha incoscientemente ferito una geisha, come se una sua personalità nascosta avesse preso il controllo. Il tutto è successo mentre era in fuga da Queen, che lo ha facilmente raggiunto.

Pensando a quale delle due personalità possa risultare più utile a Luffy, Sanji afferma con decisione a Queen di non voler diventare un soldato Germa, per poi chiamare Zoro tramite un lumacofonino. Lo spadaccino, impegnato ad affrontare King, ascolta le parole del compagno rimanendo sorpreso quando Gamba Nera gli chiede di ucciderlo qualora non avesse un atteggiamento normale, dopo che avranno buttato giù i migliori uomini di Kaido. Chiusa la chiamata con Zoro, Sanji si scatena con un Hell Memories diretto proprio a Queen. Per concludere vi lasciamo alla splendida color page del capitolo 1031, con Zoro e tutti i secondi delle ciurme più importanti.