ONE PIECE 1031: il cambiamento di Sanji in un dettaglio che non avete notato

Ci stiamo avvicinando sempre di più al climax della Saga di Wano e appena una manciata di capitoli separano la fine dello scontro tra i Mugiwara, Law e Kidd contro Kaido e Big Mom. A tal proposito, nell'ultimo numero di ONE PIECE è diventato ancor più evidente un dettaglio in merito a Sanji Vinsmoke.

Il capitolo 1031 di ONE PIECE è stato ricco di avvenimenti e ha fornito molteplici elementi che richiedono un approfondimento. Uno di essi, tuttavia, si è focalizzato sul conflitto interiore di Sanji che per la prima volta, ed espresso a parole di fronte ad uno degli avversari per lui più ostici di sempre, ha volutamente rinunciato all'amore per le donne al fine di essere utile alle necessità del suo capitano.

Eiichiro Oda, per rimarcare ulteriormente la presa di posizione sempre più netta del DNA germa in Sanji, ha iniziato a disegnare diversamente l'iconico sopracciglio dello Chef. Come potete notare voi stessi dal confronto allegato in calce alla notizia, il sopracciglio di Sanji non tende più verso l'interno bensì verso l'esterno, un dettaglio apparentemente insignificante ma che lega ulteriormente il pirata alla famiglia che tanto odia. Questi ultimi, infatti, hanno da sempre il sopracciglio rivolto verso l'esterno, una comunanza che in questo momento l'autore ha voluto ribadire tra lo chef di Rufy e i Vinsmoke.

E voi, invece, avevate notato questo particolare? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.