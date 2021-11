ONE PIECE 1031 data di uscita e previsioni: climax di Wano in arrivo, chi vincerà?

A settembre, l'editor di ONE PIECE aveva annunciato l'arrivo del climax di Wano, il suo apice e finale. Dopo tutta una serie di scontri che hanno coinvolto i pirati della ciurma di cappello di paglia, si stanno stringendo sempre di più le maglie ed è rimasto poco da coprire. Le ultime battaglie saranno quelle fondamentali.

Sono rimasti pochi combattimenti da concludere a Onigashima, i principali che coinvolgono gli imperatori e i due bracci destri di Kaido, oltre Raizo VS Fukurojuku. ONE PIECE però non si soffermerà solo su questi dato che c'è da terminare anche la situazione del Kazenbo, il demone di fuoco evocato da Kanjuro, il salvataggio di Kiku e Kinemon oltre l'arrivo di Yamato nell'arsenale. Orochi inoltre sembra avere ancora un ruolo in tutta questa storia.

ONE PIECE 1031 su chi si concentrerà? Il prossimo capitolo del manga potrebbe riprendere con la fine del precedente, mostrandoci gli effetti degli attacchi di Kid e Law su Big Mom. Nonostante i risvegli dei Frutti del Diavolo di Kid e Law, difficile che l'imperatrice si faccia sopraffare con così poco. Non è detto quindi che lo scontro si concluda, con Oda che ce ne parlerà per qualche pagina prima di transitare su altro, lasciando la situazione nuovamente in sospeso.

E, considerato il ritorno di Orochi e il suo desiderio di andarsene con Fukurojuku, quest'ultimo potrebbe riapparire per qualche altra pagina. Tuttavia non è da escludere anche un incontro tra Orochi e Yamato sul finale. ONE PIECE 1031 verrà pubblicato il 7 novembre 2021 su MangaPlus alle ore 16:00.