ONE PIECE 1031: la furia dell'imperatrice e una battaglia di volontà

La partenza di Rufy e compagni da Wano ha segnato l'inizio della fase finale della saga. A Onigashima rimangono battaglie da vincere, ma quest'ultimo arco di ONE PIECE si sta già proiettando verso la fine. Con i pesci piccoli sistemati, restano solo da sconfiggere quelli più grossi e poi quelli giganteschi.

Il Risveglio dei Frutti del Diavolo di Law e Kid ha garantito loro di atterrare Big Mom con un colpo impressionante. In ONE PIECE 1031 però l'imperatrice non perde tempo a rialzarsi, rimuovendo le macerie metalliche. Nella sua furia, causata da un dolore immane che non avvertiva da tempo, divora non solo un anno della propria vita, diventando enorme e ottenendo più forza, ma anche la vita dei soldati di Kaido nei paraggi, dando vita a nuovi homies.

Nella bolgia della battaglia, Yamato cerca un altro percorso, dirigendosi verso la camera Iwato. Questa è la stessa dove si stanno affrontando Apoo e Drake, con quest'ultimo che ha rifiutato la proposta di alleanza. Apoo cerca di convincere Yamato mentre quest'ultima attacca Drake, ma le parole del comandante della marina convincono Yamato a proseguire. Apoo però va al suo inseguimento insieme ai Number, mentre Drake non vuole lasciarlo andare. In un'altra ala del castello, la CP0 ha raggiunto Nico Robin e Brook, con i due che tentano di scappare dai soldati in maschera.

L'ultima fase del capitolo 1031 di ONE PIECE si concentra su Sanji, ancora in stato di shock per ciò che sta succedendo al suo corpo. Non ricorda di aver attaccato una donna e si danna quindi per la situazione, ripensando al sangue freddo dei suoi fratelli. Raggiunto da Queen, inizia un altro scontro durante il quale però Sanji decide di distruggere la Raid Suit. La decisione di rimanere umano e non un guerriero della scienza lo spinge a chiamare Zoro, nel bel mezzo di uno scontro con King pteranodonte. Gli chiede di ucciderlo a fine battaglia se non dovesse essere più come prima, dopodiché scatena infiammato un Hell Memories verso Queen, concludendo il capitolo.