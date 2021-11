ONE PIECE 1031, Kidd e Law giugnono ai momenti finali dello scontro con Big Mom

Il climax della guerra su Onigashima in ONE PIECE è in corso e i momenti finali della saga del Paese di Wano si stanno avvicinando velocemente nel manga. Luffy sta combattendo contro Kaido sulla cima della Cupola del Teschio, mentre l'altro Imperatore, è stato occupato con la lotta contro due dei capitani della generazione peggiore, Kidd e Law.

L'ultimo aggiornamento su questo scontro è il più promettente fino ad adesso. Ogni piccolo scorcio alla lotta di Law e Kidd contro Big Mom nei capitoli precedenti rendeva la situazione sempre peggiore, perché anche con l'uso di tutti i loro poteri e strategie, l'Imperatore si scrollava di dosso praticamente tutti gli attacchi che le venivano lanciati.

Il nuovo capitolo è ancora più intenso, perché dopo l'attacco combinato dei due nel capitolo precedente, sembra che Big Mom, Law e Kidd si stiano preparando a portare il loro scontro nelle fasi finali. Ora si tratta solo di vedere chi la spunterà.

Anche se Law e Kidd sono stati in grado di prendere Big Mom di sorpresa con il risveglio del loro frutto nel capitolo 1030 di ONE PIECE, ci viene mostrato che lei sta bene ed è in realtà più arrabbiata ora che mai.

Usa la sua abilità per prendere la forza vitale dei Pirati delle Cento Bestie che si trovano nelle vicinanze, e si potenzia fino a raggiungere un nuovo livello. Decide persino di usare un anno della sua stessa vita per rafforzarsi, e sorprendentemente si complimenta con i due pirati.

L'imperatrice rivela che non provava così tanto dolore da tanto tempo. Questo l'ha fatta infuriare al punto da sfidare i due giovani pirati a dimostrare di meritarsi il titolo di imperatori, buttandola definitivamente giù dal trono.

La lotta sembra stia davvero raggiungendo il suo apice, ma Kidd e Law sono allo stremo delle proprie forze avendo usato le ultime risorse per il risveglio dei loro frutti. Vi ricordiamo che potete leggere il manga di ONE PIECE su Manga Plus.

Nel frattempo, sono già trapelati i primi spoiler del capitolo 1032 di ONE PIECE.