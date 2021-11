ONE PIECE 1031: un patto mortale per Sanji alla fine del capitolo

Affrontare una ciurma potente come quella di un imperatore non può di certo lasciare i protagonisti di ONE PIECE indenni. Specie poi per chi è coinvolto negli scontri al vertice, quelli contro Kaido e i suoi bracci destri più potenti come King e Queen. Ciò sta portando molti cambiamenti a un personaggio in particolare.

Sanji infatti sta cambiando, forse per colpa della Raid Suit che ha risvegliato le sperimentazioni che Judge ha fatto su di lui. Rischia quindi di diventare davvero un soldato del Germa 66, identico ai suoi fratelli Vinsmoke spietati e freddi contro chiunque. In ONE PIECE ci sono state varie stranezze per Sanji negli ultimi capitoli, con il cuoco che se n'è palesemente accorto.

Per questo Sanji ha fatto una richiesta mortale a Zoro, da sempre suo rivale nella ciurma. Sfruttando un Den Den Mushi, il cuoco ha chiesto a Zoro di ucciderlo alla fine dello scontro se per caso il suo carattere dovesse cambiare. Considerato quanto Sanji odi chiedere aiuto allo spadaccino, vuol dire che il cuoco sta avvertendo una pressione enorme, che ha poi sfoderato nell'ultimo colpo contro Queen.

ONE PIECE 1031 è diventato quindi un crocevia importante per Sanji, che potrebbe non essere più lo stesso nel prossimo futuro.