ONE PIECE 1031, primi spoiler e una battaglia contro tutti

Wano sta per essere liberata, ma prima bisogna affrontare l'ondata di fiamme e rabbia a Onigashima. I protagonisti di ONE PIECE si trovano sempre più alle strette nonostante alcune vittorie e dovranno continuare a dare il tutto per tutto per riuscire a farcela.

Nonostante la situazione, a Onigashima emergono ulteriori battaglie raccontate dagli spoiler di ONE PIECE 1031.

Il capitolo 1031 si intitola "Il guerriero della scienza".

Il risveglio di un Frutto del Diavolo è un "dono".

Law chiede a Kid quanto magnetismo può ancora assegnare a un bersaglio, ma Kid non risponde.

Big Mom usa un anno della sua vita rimanente per diventare più forte e più grande.

per diventare più forte e più grande. Dona inoltre ulteriore vita ai suoi homies, incluso Napoleon.

Drake non accetta l'invito di Apoo.

Yamato irrompe nel palazzo dove si trovano i due e viene inseguita dal Numbers Fugue.

dove si trovano i due e viene inseguita dal Numbers Fugue. La CP0 arriva nel corridoio dove si trovano Nico Robin e Brook.

Il gruppo è lì per catturare Nico Robin .

. Le spie che indossano le maschere sono su un livello completamente diverso dalle altre.

Sanji è con una donna che è stata attaccata e, a quanto sembra, è stato proprio il cuoco a farlo, ma lui è confuso.

Sanji si chiede se è a causa del potere del Germa e inizia a convincersi che è il potere che lo fa trasformare come i suoi fratelli in esseri che non esitano ad attaccare le donne.

Sanji prende la Raid Suit.

Sanji contatta Zoro con un Den Den Mushi e gli chiede di ucciderlo dopo la battaglia con la ciurma di Kaido se dovesse impazzire o perdere la testa.

Sanji attacca Queen con un attacco chiamato "Hell Memories".

Ritorna quindi lo scontro tra Sanji e Queen, ma non continuerà subito dato che ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.