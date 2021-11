ONE PIECE 1031, Sanji scatena tutto il suo potenziale con un ultimo infernale colpo

E' ormai da qualche capitolo che la Guerra ad Onigashima sembra aver raggiunto il suo apice nel manga di ONE PIECE. I combattimenti finali tra i componenti della ciurma di Luffy e i generali delle Cento Bestie di Kaido hanno preso forma. Tra tutti i protagonisti però sembra essere Sanji quello più in difficoltà.

Da quando ha iniziato a combattere contro Queen, Sanji si è trovato di fronte a molte delle brutture della Famiglia Vinsmoke e del suo passato a proposito del Germa 66. A rendere le cose ancora più strane, il suo corpo ha iniziato a reagire in modo strano, fino a vederlo rigenerarsi completamente da solo dopo degli attacchi mortali.



Il suo corpo sembra ora essere indistruttibile come abbiamo visto dopo i tentativi di stritolamento e decapitazione di Queen. L'ultimo capitolo della serie approfondisce questo mistero ancora di più, mostrando che la paura di diventare come i suoi fratelli-mostro è effettivamente fondata.



In alcune vignette, Sanji potrebbe aver colpito una donna senza accorgersene. La scena mostra quest'ultima a terra dolorante e il cuoco scioccato dalla situazione mentre si chiede cosa è successo. Il cambiamento di Sanji è percepibile anche fisicamente, potreste infatti non aver notato questo piccolo dettaglio nell'ultimo capitolo di ONE PIECE.



Gamba Nera comincia a riflettere sugli ultimi avvenimenti e ipotizza che qualsiasi cosa stesse accadendo all'interno del suo corpo ora si è completata, dato che la sensazione di stranezza è svanita. Questo misterioso processo interno, lo ha portato probabilmente a compiere azioni che lui non avrebbe mai commesso come il colpire una donna. Allo stesso tempo però, gli ha donato un immenso aumento di potere.



L'ipotesi che per lui è più ovvia è che la sua Germa Suit abbia attivato il potere scientifico latente dei suoi geni modificati dal padre Judge. Decide quindi di non fare più affidamento sulla tuta e di andare avanti con il potere che ha incanalato grazie ad essa, qualsiasi tipo questo sia.



Mentre il capitolo volge al termine, Sanji scatena un nuovo devastante attacco che chiama Hell Memories verso il nemico. Non prima però di aver siglato un mortale patto con Zoro nel capitolo 1031 di ONE PIECE.



Ora non ci rimane altro che scoprire cosa sia questo suo nuovo potere, e come questo sembra stia apparentemente cambiando la sua personalità. Quello che è chiaro è che Sanji è definitivamente cambiato. Si tratta solo di aspettare di vedere se si tratti di un cambiamento in meglio o in peggio.



Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere di cosa è capace Sanji in tutta la sua potenza? Che tipo di evoluzione pensate stia avvenendo nel suo corpo? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Potete leggere i capitoli del manga di ONE PIECE su Manga Plus.