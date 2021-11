ONE PIECE 1031, spoiler e immagini: la determinazione di Sanji

Si avvicina il climax di Wano, la saga che ha accompagnato per più tempo i lettori di ONE PIECE. Non è detto che quest'isola verrà salutata da Rufy e compagni entro fine 2021, dato che in ogni caso rimane ancora molto da coprire. Ci sono infatti diversi scontri in essere che hanno l'aria di voler durare ancora diversi capitoli.

Il capitolo 1031 di ONE PIECE si è aperto con una cover, mentre gli spoiler con immagini hanno confermato gli eventi e li hanno approfonditi. Il capitolo 1031 si intitola "Il guerriero della scienza" e si intravedono i pirati di Kaido non credere ai loro occhi, con Big Mom colpita in quel modo. Kid e Law sono esausti. Law è sorpreso del potere di Kid e gli chiede quanto potere magnetico può dare, ma il pirata rosso dice che non svelerà tutte le sue carte a lui. Improvvisamente, una trave d'acciaio viene lanciata via dall'area dove è sepolta Big Mom e schiaccia alcuni subordinati di Kaido. Big Mom emerge, furiosa.

L'imperatrice usa il Soul Pocus per estrarre la vita dei soldati di Kaido intorno a lei e la usa per dare vita a tutti i pezzi di metallo intorno, trasformandoli in homies. Dopodiché, Big Mom sacrifica un anno della propria vita rimanente per ottenere più potere, diventando più grossa e con gli occhi che si infiammano. Big Mom sfida i due a prendersi il trono di un imperatore, riconoscendo però la loro forza.

Yamato intanto continua per la sua strada, scegliendo la via della Cave Chamber, che è anche il luogo dove Apoo e Drake stanno combattendo. Drake infatti ha rifiutato e ora si stanno scontrando. La porta della camera viene sfondata da Yamato che sta per provare ad attaccare l'ex membro dei Tobi Roppo. Appena in tempo però quest'ultimo la aggiorna sulla situazione, dicendo che sono dalla stessa parte ora. Il Number Fuga distrugge un muro e inizia a inseguire Yamato. Apoo ordina anche gli altri due di inseguirla, mentre Drake poi si lancia anch'egli lungo il corridoio nella loro scia.

Al secondo piano del castello di Onigashima. I due agenti della CP0 sono arrivati da Nico Robin e Brook. I mink li stanno affrontando, chiedendo ai mugiwara di scappare. Brook prende Robin in braccio e va via. Robin spiega che gli agenti con le maschere sono ancora più speciali, anche tra i membri della CP0 stessa. Il capo del gruppetto usa una tecnica simile al soru per lanciarsi all'inseguimento.

Sanji è arrivato al bordello di Black Maria, con alcune donne che lo guardano arrabbiate e impaurite e puntano contro di lui spade e lance. Una di queste protegge una ragazza insanguinata e ferita. La donna chiede perché Sanji l'abbia ferita, ma il cuoco è confuso e dice di non aver fatto niente. Sanji scappa dalla stanza mentre le donne gli lanciano contro oggetti, ma il biondo è frustrato e confuso. Pensa di starsi trasformando in un mostro senza emozioni come i fratelli che non si fa scrupoli ad attaccare le donne e che per questo ha perso i ricordi dell'attacco.

Queen arriva in forma dinosauro, mentre Sanji ricorda cos'è successo alla ragazza con un breve flashback. Mentre il cuoco si domanda cosa fare, estrae il bracciale della Raid Suit e decide di distruggerla. Queen è scioccato, mentre Sanji tira fuori una sigaretta e un den den mushi. Dall'altra parte del castello, Zoro sta continuando a combattere con King mentre riceve una chiamata. Sanji gli chiede il favore di ucciderlo se dopo la battaglia non dovesse più essere come prima. La chiamata finisce, Sanji scompare e poi riappare davanti a Queen coperto di fiamme, prendendolo a calci con la mossa Hell Memories. Gli spoiler di ONE PIECE 1031 finiscono così, mentre il manga sarà in pausa la prossima settimana.