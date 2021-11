ONE PIECE 1031: gli spoiler rivelano cosa fa Sanji, svelata la copertina del capitolo

Domenica 31 ottobre è andato in scena su MangaPlus il capitolo 1030 di ONE PIECE. Oda ha ribaltato le carte in tavola concentrandosi sullo scontro tra Big Mom VS Law & Kid, regalando una sorpresa gradita ai fan di questi ultimi due personaggi.

Gli spoiler di ONE PIECE 1031 hanno poi continuato questa storia, anticipando ai fan i contenuti diversi giorni prima dell'uscita ufficiale. Arrivano però ulteriori chiarimenti e qualche approfondimento su alcuni degli avvenimenti che verranno raccontati nei prossimi giorni.

Innanzitutto, con i leak di Weekly Shonen Jump è arrivata anche la copertina di ONE PIECE 1031. Ricordiamo infatti che questa settimana il manga di Oda sarà il primo della rivista e con pagine a colori d'apertura. L'immagine in basso mette in mostra Rufy, Yamato e Momonosuke versione drago. Nella pagina a colori, non mostrata, ci sono i numeri due di alcune ciurme importanti: Zoro, Bepo, Marco, Sabo, Silvers Rayleigh, Katakuri, Killer, King, Ben Beckam e Shiryu.

Ci sono poi dei chiarimenti sui gesti di Sanji alla fine del capitolo. Sanji estrarrà la Raid Suit e la distruggerà con un calcio, volendosi sbarazzare dei legami con la sua famiglia. Sanji ha paura di aver perso i ricordi e le emozioni dato che ha visto una donna ferita e impaurita da lui, ma non ricorda di averle fatto alcunché. ONE PIECE 1031 sarà pubblicato il 7 novembre su MangaPlus.