ONE PIECE 1032 arriva su Manga Plus: la vera eredità lasciata da Oden

Si torna ad un'Onigashima sull'orlo della distruzione dopo una settimana di pausa, con il capitolo 1032 di ONE PIECE, disponibile su Manga Plus, Eiichiro Oda riprende diversi confronti lasciati in sospeso ma senza farci vedere il confronto più importante tra il capitano Luffy e l'Imperatore Kaido.

Mentre ONE PIECE 1031 si conclude con Sanji contro Queen, il capitolo 1032 si concentra invece su tutt'altre battaglie. Prima di tutto, Marco in forma fenice e Izo si allontanano dalla zona in volo, mentre Big Mom combatte contro Kid e Law nella piazza centrale. Intanto, arriva anche Yamato con il number Fuuga che lo segue. I due che sembrano essere molto amici. Subito dopo, sulla testa del gigante cadono Brook e Nico Robin, che stanno fuggendo dagli agenti della CP0.

I due membri dei Cappello di Paglia sono pronti a combattere, ma la intervengono Apoo e X-Drake che ingaggiano battaglia contro gli agenti segreti. I due di ex pirati alleati di Kaido stringono una momentanea alleanza dopo aver discusso sul da farsi.

Allontanandoci dal campo da guerra principale, arriviamo ai bordi dell'isola. King sta combattendo contro Zoro. Lo pteranodonte usa un attacco che definire comico è limitante che però rischia di ferire lo spadaccino dei mugiwara seriamente. Il cacciatore di pirati deve assolutamente comprendere il segreto del suo avversario per poterlo fronteggiare.

Zoro sta facendo fatica a tenere il passo, ma il finale di ONE PIECE 1032 ci sorprende nelle ultime pagine. Mentre il mugiwara è a terra, il suono di uno shamisen fa riscaldare la spada Enma che assorbe l'Haki dello spadaccino, mentre nella sala del tesoro Komurasaki, erede della spada di Oden, sta suonando il piccolo strumento giapponese, ammaliando Orochi arrivato lì attirato dalla melodia.