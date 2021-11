ONE PIECE 1032: una battaglia cruenta sotto il fuoco di Onigashima

Né in terra e né in cielo si è al sicuro dalle fiamme di Onigashima. Ormai il castello di Kaido ha preso completamente fuoco per il demone dell'odio apparso, mentre tutti stanno cercando di fuggire. Ma c'è anche chi, come i protagonisti di ONE PIECE, sta cercando la strada per la vittoria contro il rispettivo avversario.

Sanji e Queen se le stanno dando di santa ragione in un corridoio, concludendo il capitolo precedente con un colpo infuocato. Ma ONE PIECE 1032 si concentra su tutt'altre battaglie. Marco e Izo si stanno allontanando dalla zona, mentre Big Mom sta combattendo con Kid e Law nella piazza centrale. Nel frattempo arriva anche Yamato con Fuuga alle calcagna, con i due che sembrano molto amici. In breve tempo, sulla testa del Number cadono Brook e Nico Robin, in fuga dalla CP0.

I mugiwara sono pronti a combattere, ma la situazione porta gli agenti segreti ad affrontare invece Apoo e X-Drake, giunti nei paraggi mentre inseguivano Yamato. Il duo di ex pirati di Kaido ora è costretto a combattere la CP0. Altrove, ai bordi dell'isola, King sta attaccando Zoro. Lo pteranodonte usa un attacco comico che però rischia di ferire lo spadaccino dei mugiwara, che deve assolutamente capire il segreto del suo nemico per poterlo battere.

Zoro però sta soffrendo, ma il finale di ONE PIECE 1032 regala qualche altra sorpresa. Mentre è a terra, il suono di uno shamisen fa riscaldare Enma che assorbe l'Haki dello spadaccino, mentre nella sala del tesoro Komurasaki sta suonando il piccolo strumento giapponese, ammaliando Orochi giunto lì per la melodia.