ONE PIECE 1032 data di uscita e teorie: pausa e poi una nuova battaglia

Onigashima è sempre un campo di battaglia a cielo aperto. I vari mugiwara e i loro alleati stanno combattendo contro i nemici più forti, con tutti gli scorsi capitoli di ONE PIECE incentrati proprio sulle varie battaglie 1 contro 1. Alcune sono state risolte, altre invece no e continueranno nei prossimi capitoli.

Big Mom si è ripresa dopo gli attacchi di Kid e Law e sarà inevitabilmente risolta in futuro; Zoro è alle prese con un King devastante; Sanji ha distrutto la Raid Suit e ha ripreso ad affrontare un Queen in grande stile. Ma a tutti questi scontri già in essere potrebbero aggiungersi altri combattimenti a breve in ONE PIECE. Il capitolo 1031 si è concluso con un Sanji all'attacco, ma l'attenzione potrebbe presto essere sviata su altro.

In ONE PIECE 1032 ci sarà sicuramente il prosieguo di alcune delle situazioni che si stanno sviluppando in questo momento. Yamato sta correndo verso l'arsenale senza sosta, nonostante l'inseguimento di Apoo e dei Number, che prima o poi andranno tolti di mezzo definitivamente. Anche la questione Momonosuke potrebbe tornare brevemente, per aggiornare sullo stato del draghetto, ma anche la CP0 è all'opera, con un'inseguimento di Nico Robin che si rivelerà comunque complicato.

Oda aggiornerà su tutte queste situazioni, ma è possibile che decida di concludere il tutto con un grande scontro. Finora abbiamo visto frammenti di battaglia contro l'imperatrice Big Mom e tra Sanji e Queen. Possibile quindi che il mangaka aggiorni la situazione anche tra King e Zoro, uno scontro che abbiamo visto solo brevemente nello scorso capitolo.

ONE PIECE 1032 sarà pubblicato tra due settimane su MangaPlus a causa di una nuova pausa del manga, più esattamente domenica 21 novembre alle ore 16:00.