ONE PIECE 1032: un'eredità che ferisce, la faticosa battaglia di un'Ala del Re

L'enorme conflitto che sta distruggendo l'isola di Onigashima si è diramato in moltissime battaglie che stanno interessando anche i Mugiwara, primi fra tutti Luffy, e le due Ali, impegnati contro Kaido, King e Queen. Nel capitolo 1032, dopo una breve parentesi sull'interno del castello, Oda ci riporta allo scontro tra Zoro e il potente Superstar.

Dopo un veloce aggiornamento dedicato a Yamato, occupata a raggiungere al più presto l'armeria per limitare i danni dell'impatto con la Capitale dei Fiori, l'autore sposta la scena prima all'interno del castello, e successivamente all'esterno dove ritroviamo lo spadaccino dei Mugiwara. Gli attacchi in picchiata di King sembrano mettere in difficoltà Zoro.

Nonostante tutti i colpi inflitti al Superstar infatti, quest'ultimo non sanguina e non appare nemmeno ferito. Considerata l'impressionante resistenza dell'avversario Zoro può solo cercare di individuare un suo punto debole. Caduto a terra sfinito dopo l'ennesimo faccia a faccia, il protagonista inizia a pensare ad una soluzione, prima di udire le note di uno shamisen e che Enma, la leggendaria katana appartenuta a Kozuki Oden, inizi a fumare e consumare il suo Haki.

Un mistero quello di King, probabilmente legato alla sua natura di Lunariano, che potrebbe rivelarsi piuttosto decisivo nel confronto con l'Ala del Re dei Pirati.