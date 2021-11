ONE PIECE 1032, la minaccia più scottante di Wano si aggira indisturbata

ONE PIECE sta attualmente continuando le vicende della Guerra per Wano, contrapponendo i combattenti della resistenza e i Pirati di Cappello di Paglia a Kaido e ai suoi Pirati delle Cento Bestie. Con così tante battaglie in corso, sembra che una minaccia al di fuori da queste sia diventata il più grande e sottovalutato pericolo per la nazione.

Con alcuni personaggi fuori dai giochi di questa massiccia guerra totale, sembra che la sconfitta di un cattivo abbia scatenato qualcosa di terribile nel quartier generale dei Prati delle Cento Bestie e minaccia di inghiottire tutte le parti coinvolte in questa battaglia con migliaia di vittime.

Kanjuro è stato uno dei personaggi principali dell'arco narrativo di Wano di ONE PIECE, originariamente dipinto come uno dei vessilli di Oden che seguivano gli ideali del defunto shogun fino a quando non ha tradito i suoi compagni d'armi rivelando di discendere dalla stessa famiglia dello shogun tiranno conosciuto come Orochi.

Con la capacità di creare quadri viventi che possono rivelarsi utili ad una varietà infinita di funzioni, per lo più utilizzate per sconfiggere i suoi nemici, il cattivo dallo stile Kabuki ha creato il suo capolavoro per poi scatenarlo sulla terra di Wano. Il capolavoro di Kanjuro è un gigantesco essere di fuoco che si sta lentamente facendo strada verso i sotterranei di Onigashima, dove si trova l'armeria dei Pirati delle Cento Bestie, che ospita un'infinità di esplosivi che potrebbero distruggere non solo il quartier generale ma anche l'intero paese di Wano.

Con entrambi i Cappello di Paglia e i Pirati delle Cento Bestie attualmente alle prese a combattere l'uno contro l'altro, si pone ora la questione di chi sarà in grado di abbattere il disegno di Kanjuro e a quale costo.

Dall'altra parte, la guerra infuria con l'ultimo capitolo di ONE PIECE in cui Zoro affronta King dei Pirati delle Cento Bestie, con il numero due di Kaido che si rivela essere una bella sfida per lo spadaccino dei Cappello di Paglia. Zoro scatena un nuovo potere dalla sua spada, la corrente potrebbe continuare a scorrere a favore della ciurma di Luffy, ma saranno in grado di sopravvivere all'ultima trappola di Kanjuro?

Cosa ne pensate di questa crescente minaccia che si aggira sull'Isola di Wano? Pensate che Kanjuro sia veramente finalmente morto? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi lasciamo in ultimo con questa riproduzione di figure della copertina del volume 64 di ONE PIECE. Trovate invece qui gli spoiler al capitolo 1033 di ONE PIECE.