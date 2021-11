ONE PIECE 1032 spoiler e immagini: il riassunto completo del capitolo, una sorpresa finale

Ormai l'isoletta che era al largo di Wano è diventato il luogo principale di ONE PIECE, con i protagonisti che non riusciranno ad andarsene prima di aver sconfitto tutti i loro nemici. Per il momento è il cuoco dei Mugiwara ad aver ricevuto molto spazio. Non c'è, tuttavia, soltanto la battaglia tra Sanji e Queen a Onigashima.

Gli spoiler di ONE PIECE 1032 con immagini del capitolo completo che potete trovare nell'album in basso iniziano con Yamato e due gatti neri in copertina, con il titolo "L'amata spada di Oden" che campeggia in alto. Si passa poi alla storia vera e propria con Marco in versione fenice insieme a Izou, con i due che parlano. Marco sta volando mentre porta Izo sulle sue spalle, con quest'ultimo che si sente a disagio dopo aver saputo dell'apparizione di uno strano yokai, e proprio da lui sta andando insieme alla fenice. Kaido e i subordinati stanno cercando di lasciare il castello, ma i samurai stanno bloccando le uscite.

Al secondo piano, Apoo sta inseguendo Yamato mentre Drake insegue Apoo. Fuuga sta correndo al fianco di Yamato in un modo molto amichevole, e anche Yamato sembra essere gentile nei suoi confronti. Intanto i subordinati di Kaido avvisano di questo gigantesco yokai di fuoco che si sta dirigendo verso l'armeria. Improvvisamente, qualcuno cade dal cielo: sono Brook e Robin, che atterrano sulla testa di Fuuga. I mugiwara sono inseguiti dalla CP0, con Brook e Robin pronti a combattere. Tuttavia, lo yokai di fuoco appare alle loro spalle ed entrambi gli agenti segreti vengono avvolti dalle fiamme.

Lo yokai raggiunge l'area dove si trova Yamato, che lo vede attraversare il pavimento per dirigersi più in basso, verso le fondamenta. Yamato chiede l'aiuto di Fuuga per fermarlo, che risponde. Nel mentre, Brook e Robin preparano ad andarsene mentre i due agenti della CP0 emergono dalle fiamme apparentemente illesi. All'improvviso, Apoo inizia a scattare loro tante foto con un Den Den Mushi, così da venderle a Morgans. Il boss della CP0 assalta Apoo con uno shigan, ferendolo. Arriva anche Drake, del quale la CP0 conosce la vera identità. Questi ultimi però provano ad attaccare anche il marine con uno shigan per eliminarlo, ma prima Apoo lancia un attacco sonoro. Mentre il leader della CP0 si rialza, X-Drake si trasforma in dinosauro e insieme ad Apoo attacca gli agenti governativi.

Fuori dal castello di Onigashima, Zoro e King continuano a combattere. I due secondi delle rispettive ciurme di ONE PIECE si trovano nella stessa situazione di prima, con King in volo che attacca Zoro dall'alto in forma pteranodonte. Il secondo della ciurma di Kaido lancia un attacco particolare tirandosi la testa, il Tempura Udon, mentre Zoro risponde con il Cannone da 360 Libbre. I due continuano a combattere e parlare. King estrae la spada e inizia a combattere da vicino con Zoro, con quest'ultimo che riflette sulla situazione e sulle abilità del nemico. Deve infatti riuscire a scoprire il suo segreto se vuole sconfiggerlo.

Mentre riflette, King lo attacca con un colpo che lo scaraventa via contro delle rocce. Zoro cade a terra, è molto stanco, quando all'improvviso si sente un suono, quello di uno shamisen. A quel suono, la Enma reagisce e inizia a succhiare l'Haki di Zoro, emettendo calore. Nel finale di ONE PIECE 1032, Orochi giunge alla sala del tesoro, dove Komurasaki sta suonando lo shamisen, rimaenndo sorpreso.