ONE PIECE 1032 spoiler: la vera potenza di una spada

A due settimane fa risale l'ultimo capitolo di ONE PIECE, col manga di Eiichiro Oda che si era interrotto momentaneamente per una pausa. Così su Weekly Shonen Jump la scorsa settimana è iniziato Ayashimon e i lettori hanno potuto saggiare con tranquillità la nuova serie. Ma ora il manga più venduto di sempre torna sul palcoscenico.

Il capitolo scorso si è concluso con un Sanji incendiato contro Queen, ma la scena si sposterà a breve. Gli spoiler di ONE PIECE 1032 arrivati in queste ore in rete rivelano quanto segue.

Il capitolo 1032 di ONE PIECE si sintitola "L'amata spada di Oden".

Marco si trasforma in una fenice e va via con Izo.

Sembra che il Number Fuuga sia grande amico di Yamato.

Brook e Robin cadono giù dal cielo e atterrano proprio sulla testa di Fuuga.

I membri della CP0 li inseguono, ma sono feriti a causa dello yokai di fuoco evocato da Kanjuro. Anche il mostro cade dai piani superiori.

Apoo scopre la CP0 e inizia a scattare loro delle foto da vendere poi a Morgans.

CP0 VS Apoo e Drake.

Si passa poi a King VS Zoro .

. Sembra che King abbia un corpo da dinosauro speciale, un po' come Queen.

King ritorna nella sua forma umana ed estrae la spada con cui combatte contro Zoro.

Zoro: "è un uomo pesce? Ha sangue di gigante? Ovviamente ha il potere di una razza che non conosco. Se non risolvo il mistero, non sarò in grado di sconfiggerlo."

La spada Enma reagisce a un suono dalla distanza proveniente da uno shamisen che sente anche Zoro.

che sente anche Zoro. Anche Orochi sente lo shamisen e giunge al luogo da cui proviene il suono. Alla fine, incontra qualcuno.

ONE PIECE non sarà in pausa la settimana successiva, pertanto ci sarà un'altra uscita regolare della serie di Oda.