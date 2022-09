ONE PIECE 1032 trailer e data di uscita: una battaglia su più fronti

Onigashima è il castello di Kaido, dove l'imperatore tiene i suoi festeggiamenti. Questa volta, le celebrazioni per il festival del fuoco, che dovevano essere anche affiancate dall'annuncio di un'alleanza volta a conquistare il mondo di ONE PIECE, sono state interrotte da Rufy e la sua ciurma, dai samurai e da tutti i loro alleati.

Si è così scatenata una guerra a Onigashima che cambierà il futuro del mondo di ONE PIECE. Il Red Roc di Rufy ha fatto iniziare la sfida contro Kaido, mentre ai piani più bassi ci sono state altre battaglie che sono ancora in corso. Ormai ogni angolo di Onigashima è movimentato da battaglie anche tra pezzi grossi.

Dopo aver dedicato spazio ad agosto agli episodi speciali con Uta, l'anime di ONE PIECE è tornato al suo corso principale raccontando un nuovo scorcio della guerra contro i pirati delle cento bestie. Il trailer di ONE PIECE 1032 vede Ulti estremamente furibonda per ciò che è successo a Page One, ma contro ha un'imperatrice del calibro di Big Mom. Mentre Rufy continua a combatter contro Kaido sul tetto, si vede Sanji che sta trasportando Zoro sulle spalle. Nami e Usopp sono spaventati per ciò che sta succedendo nei dintorni, ce la faranno?

ONE PIECE 1032 verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 11 settembre 2022 e sarà intitolato "L'alba del Paese di Wano - La battaglia entra nel vivo!".