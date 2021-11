ONE PIECE 1033: la battaglia di Zoro parte da un flashback

Sin dalla sua presentazione, Enma ha dimostrato di essere una spada molto particolare. Appartenente un tempo a Oden Kozuki, ora è nelle mani di Zoro che tuttavia ne sta subendo gli effetti. Lo spadaccino ha dovuto assaggiare il suo potere in ONE PIECE 1032 proprio nel momento peggiore, durante la sua battaglia con King.

Enma ha ripreso a divorare l'Haki di Zoro anche in ONE PIECE 1033, un capitolo che si incentra tutto sulla lotta tra i due vice capitani delle rispettive ciurme. Un primo attacco di Zoro a King causa un'esplosione imprevista e particolare, che mette in crisi lo spadaccino. Intanto, Queen spiega a Sanji come Zoro stia affrontando un lunariano, un membro di una specie ritenuta praticamente divina.

Si torna però subito alla battaglia di Zoro che, tra un colpo e l'altro, non riesce a fare danni al suo nemico, subendone invece tanti. Le sue spade, una alla volta, scatenano però dei flashback, fino ad arrivare al più importante. 13 anni prima, al villaggio Shimotsuki, Zoro ricorda il discorso di un vecchio sconosciuto, in realtà Kozaburo Shimotsuki, forgiatore di alcune delle spade che possiede. Il vecchio gli fece capire l'importanza del carattere delle spade e, grazie a questo, nel presente ritorna alla battaglia.

Zoro è pronto e deciso a domare Enma e il suo ardore scatena l'Haki del Re Conquistatore. Alcuni pirati delle cento bestie cadono mentre le tre spade emettono vapore e generano fulmini neri. Il vero scontro tra Zoro e King sta per iniziare in ONE PIECE.