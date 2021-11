ONE PIECE 1033 data di uscita e teorie: si avvererà la promessa di omicidio?

Ormai i più forti sono tutti coinvolti in qualche battaglia in ONE PIECE. Con Onigashima vicina alla distruzione per vari motivi, diventa sempre più importante terminare questi scontri in fretta per Rufy e compagni. Da una parte abbiamo Rufy VS Kaido, dall'altra Big Mom contro Law e Kid, senza dimenticare i duelli degli altri ufficiali coinvolti.

La presenza della CP0 non ha di certo aiutato, alimentando ulteriore caos, ma anche il cliffhanger di ONE PIECE 1032 ha gettato altra benzina sul fuoco. E proprio su questo nuovo incontro tra Komurasaki e Orochi potrebbe incentrarsi il prossimo capitolo del manga, considerate tutte le premesse.

In ONE PIECE 1033 potrebbe infatti arrivare la fine di Orochi. Lo shogun, che si era sentito insultato dalla donna, aveva minacciato di ucciderla nella sua corte, venendo però ingannato dal gesto di Denjiro. Ora che Hiyori è di nuovo davanti a lui, lo shogun potrebbe venirne attratto e cadere nella sua trappola, stavolta definitivamente. La figlia di Oden Kozuki chiese a Zoro di poter uccidere Orochi con le sue stesse mani e probabilmente sarà questa la volta giusta per riuscirci. Una non riuscita obbligherebbe Hiyori a rimanere alla mercé di Orochi, con tutte le conseguenze del caso, a meno che Denjiro non intervenga di nuovo.

Probabilmente vedremo anche un piccolo flashback di Hiyori mentre curava i Nove Foderi Rossi, rivelando di essere lei la figura che si è occupata dei guerrieri dopo la sconfitta contro Kaido. ONE PIECE 1033 verrà pubblicato domenica 28 novembre 2021 su MangaPlus.