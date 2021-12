ONE PIECE 1033 rivela la vera origine delle spade di Zoro

ONE PIECE rimane un campione per quanto riguarda le serie shonen, e il suo manga lo dimostra ogni settimana. Eiichiro Oda ha creato un mondo pieno di avventure fin dai primi capitoli, ed è riuscito a mettere ancora una volta in luce uno dei suoi primi personaggi: Zoro. E ora, un'annosa domanda sullo spadaccino ha finalmente trovato risposta.

La rivelazione è arrivata nel capitolo più recente di ONE PIECE che trovate su Manga Plus. Il capitolo 1033 ha visto continuare lo scontro fra Zoro e King. In quest'occasione vengono mostrati alcuni momenti finora inediti del passato di Zoro. Possiamo finalmente vedere come il ragazzo ha ottenuto le sue spade tanti anni fa.

Dopo tutto, i fan ricorderanno che Zoro non aveva spade completamente sue da bambino. Quando ha sfidato Kuina al dojo, è arrivato armato di due lame impressionanti, ma nessuno sapeva da dove venissero. Ora sappiamo che le due spade provenivano dal vecchio fabbro del villaggio: l'uomo era una leggenda proveniente da Wano.

Il fabbro non era altri che Shimotsuki Kozaburo, un rinomato fabbro di Wano che fuggì dal paese dopo la morte di Oden. Nascosto da una nuova identità, il fabbro si stabilì nell'East Blue ed ebbe una famiglia: Kuina era sua nipote. Zoro ha finito per formare uno strano legame con Kozaburo. Dopo tutto, lo spadaccino sta usando Enma che si dice sia la più grande spada mai fatta dal vecchio. E ora, Enma e Zoro devono confrontarsi l'un l'altro.

Dato il legame di Zoro con Shimotsuki, sembra che il combattente sia destinato a riuscire a maneggiare Enma, ma la spada maledetta non sarà addomesticata così facilmente. Come un animale, Zoro deve addomesticare la spada e trovare un modo per integrare la sua personalità con il suo iconico stile di combattimento.

Ma come tutti sappiamo, Zoro non andrà giù finché non avrà padroneggiato Enma e fatto fuori King per sempre. Cosa ne pensi di quest'ultima rivelazione di ONE PIECE? Avreste mai pensato che il manga avrebbe risposto a questo quesito? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

In ultimo vi lasciamo con l'anteprima dell'episodio 1002 di ONE PIECE e gli spoiler del capitolo 1034 di ONE PIECE.