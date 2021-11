ONE PIECE 1033 spoiler: un flashback rivelatore e l'eredità delle spade

Archiviati ormai da tempo i volumi 99, 100 e 101 di ONE PIECE, siamo entrati in una fase che porterà alla conclusione la saga di Wano. Lunghissima e ricca di battaglie, mancano ancora gli scontri più importanti prima di poter dire davvero che i Mugiwara hanno vinto.

Al centro dell'ultimo capitolo c'è stato lo scontro tra King e Zoro, che ritorna negli spoiler di ONE PIECE 1033. Ecco le novità trapelate negli ultimi minuti:

Il capitolo 1033 si intitola "Shimotsuki Kozaburo".

Zoro attacca King direttamente, ma c'è un'esplosione.

Sanji VS Queen , c'è un discorso tra i due su King.

, c'è un discorso tra i due su King. Queen: "Quel tipo è un sopravvissuto della razza Lunariana, che dovrebbe essere stata annientata. Un mostro che può sopravvivere in ogni ambiente del mondo. In tempi antichi, venivano chiamati dei!".

Sanji: "Perché sono stati sterminati?".

Queen: "Chiedilo a lui!".

Si torna a Zoro VS King .

. Zoro è riuscito a sopravvivere all'esplosione perché si è difeso con l'Haki dell'Armatura.

Zoro attacca King con lo Shishishi Sonson, ma non succede nulla. King contrattacca.

Le spade di Zoro iniziano a cadere giù dall'isola, poi lui ricorda qualcosa del suo passato.

Zoro ricorda le parole di Hitetsu sulla spada di Kuina e su Enma, create da Shimotsuki Kozaburo.

Zoro: "Allora perché le spade di Wano sono finite nell'East Blue?".

Kozaburo dice che ogni spada ha la propria personalità.

Gli spadaccini deboli non sono capaci di controllare le spade se sono impauriti da loro, ecco perché si dice che alcune siano maledette.

Zoro poi scopre che Shimotsuki Kozaburo era il nonno di Kuina .

. Zoro: "A me manca la forza!! È possibile che Oden era capace di usarti dopo aver usato tutto questo Haki? Giusto, Enma?".

I pirati delle Cento Bestie provano ad attaccare Zoro.

Zoro: "Cosa dovrei fare? Dovrei regolare l'Haki? No... ti darò quello che vuoi!".

I pirati che stavano provando a colpire Zoro svengono .

. King: "Stai davvero cercando di diventare un re?".

Zoro: Certo... è la promessa che ho fatto al mio capitano e alla mia migliore amica!".

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana.