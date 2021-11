ONE PIECE 1033 spoiler e immagini: il risveglio di un potere epico

Quella di Zoro non è semplicemente una battaglia contro King, ma anche una battaglia personale. Lo spadaccino ha incontrato il suo avversario più forte - dopo Kaido - e per affermarsi deve capire quali sono i suoi segreti. Uno scontro in ONE PIECE che ha già dimostrato di essere molto infiammato.

Gli spoiler di ONE PIECE 1033 con immagini ci mostrano i contenuti del prossimo capitolo, "Shimotsuki Kozaburo". Mentre in copertina si rivedono Tashigi e Smoker, la storia riprende nel castello di Onigashima con la battaglia di Zoro e King. Zoro si lamenta con Enma di essere andata fuori controllo e riesce a riprendersi l'Haki, facendo tornare il proprio braccio alla normalità. King ne approfitta e gli si para davanti, ma non attacca Zoro. Lo spadaccino è sorpreso, ma si avventa con la sua Sandai Kitetsu verso la pancia di King che, però, sembra non subire danni. King però lo avvisa di aver colpito il posto giusto e, in un istante, esplode qualcosa.

Si passa alla Pleasure Hall dove Sanji ritorna a combattere dopo l'ultimo attacco contro Queen. I due si stanno ancora affrontando, passando attraverso dirette stanze. Queen lo sbeffeggia e gli dice anche che Zoro non potrà mai vincere contro King. Quest'ultimo, come racconta il dinosauro, è un membro dell'estinta razza Lunaria, i cui membri venivano anche chiamati dei in tempi antichi. Lo scontro si conclude per ora con un raggio laser sparato dalla bocca di Queen, mentre si ritorna a Zoro e King.

I due tornano a combattere, con Zoro che non ottiene di nuovo effetti con un altro attacco, mentre King usa il Tempura Udon. Lo spadaccino perde però di nuovo il controllo di Enma, obbligandolo a ricevere in pieno un colpo di King. L'attacco distrugge anche parte di Onigashima, con Zoro che perde le tre spade, ma a mezz'aria riesce a recuperare la Sandai Kitetsu. In quel momento, Zoro ricorda la conversazione avuta con Hitetsu su quella spada, mentre un altro attacco fiammeggiante colpisce lo spadaccino. Zoro riesce però a recuperare un'altra spada, la Wado Ichimonji di Kuina, scatenando un altro flashback con Koshiro.

In quel momento, parte un'altra conversazione con Hitetsu che lo porta a capire l'origine delle sue spade, forgiate da Shimotsuki Kozaburo. Nel presente, la battaglia continua con King che usa la tecnica Barizou Don, ma Zoro lo blocca e poi recupera Enma. Quest'ultima però riprende ad assorbire Haki, mettendolo in difficoltà. In un nuovo flashback, ricorda il vecchio con cui parlava al suo villaggio e di cui non ha mai saputo il nome, e che solo dopo tanto tempo ha scoperto essere il nonno di Kuina.

13 anni prima al villaggio Shimotsuki nell'East Blue, Zoro incontra questo vecchio che gli insegna del sunacchi e che gli dà due spade per allenarsi fuori dal dojo. Kozaburo però si lancia anche in altre spiegazioni, come la personalità di ogni spada e di come alcune siano ritenute maledette soltanto perché vengono temute dai più deboli. Nel presente, Zoro è a terra con un'espressione sorpresa, capendo ogni cosa, ricollegando Kozaburo a Enma, agli Shimotsuki e a Wano. Zoro capisce che la spada lo ha scelto e ora lo sta mettendo alla prova, per questo Zoro la afferra e il suo braccio torna alle dimensioni di prima. King ora è di fronte a lui.

Zoro parla con la spada, capendo che questa pretende molto più potere, mentre alcuni pirati delle cento bestie si avvicinano per attaccare il Mugiwara. Zoro continua a pensare al come stabilizzare il suo Haki, mentre all'improvviso i pirati delle cento bestie cadono, svenendo. Zoro ora è in piedi davanti a King, con le sue spade in posizione, tute avvolte da fulmini neri e fumo. Lo spadaccino sorride al suo avversario e ricorda la promessa fatta a Rufy e a Kuina, concludendo il capitolo 1033 di ONE PIECE.