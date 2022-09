ONE PIECE 1033 trailer e data di uscita: Rufy all'attacco

La battaglia impazza a Wano. Mentre questo arco è appena giunto al termine nella serie manga, nell'anime di ONE PIECE Rufy, Kidd e Law sono ancora impegnati nel loro pazzesco combattimento contro i due Imperatori.

In ONE PIECE 1032 è crollata l'alleanza tra gli Imperatori Big Mom e Kaido. Sembra nascere una nuova alba per il Paese di Wa, ma forse non tutto andrà per il verso giusto. Rufy combatte solitario Kaido, e nel frattempo Nami e Usopp sono ancora impietriti per la furia cieca di Big Mom, venuta a sapere da Otama che Okobore venne distrutta dai Pirati delle Cento Bestie.

Nel trailer in anteprima di ONE PIECE 1033, come sempre offerta dal Twitter @ScotchInformer, vediamo Otama ferita al tappeto, con Big Mom ancora fuori di senno nonostante lo scontro con Page 1 dei Sei Compagni Volanti. In un attimo di distrazione, Usopp prende in braccio Otama e fugge via con Nami dietro di lui.

In un'altra scena dalla clip in preview, Zeus è in lacrime, fino a scoppiare in un pianto a dirotto. Cosa sta succedendo all'homey creato da Big Mom? Infine, vediamo proseguire lo scontro tra Cappello di Paglia e la forma ibrida di Kaido. Il loro combattimento a due troverà fine?

La puntata 1033 dell'anime di ONE PIECE si intitola: "Risoluzione! Il pugno accelerante del re supremo di Rufy" e la messa in onda è prevista per domenica 18 agosto, in simulcast streaming su Crunchyroll.