ONE PIECE 1034: combattimenti, fughe e scoperte a Onigashima

La battaglia per la liberazione del Paese di Wano infuria nella serie anime di ONE PIECE, ma per la ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia la situazione sembra farsi tragica. Chopper, Nami e Usopp sono a un passo dalla sconfitta. Riusciranno i Mugiwara a risollevarsi?

In ONE PIECE 1033 Rufy è stato sconfitto da Kaido e il successivo episodio si apre proprio con l’Imperatore che guarda il Cappello di Paglia cadere da Onigashima. Quando Rufy annega nelle acque del paese, Kaido si volta e afferma che anche questo suo nuovo rivale non si è rivelato essere Joy Boy.

All’interno del castello, Big Mom rivela a Zeus di volersi liberare di lui e ordina ad Hera, il suo rimpiazzo, di cibarsene per appropriarsi dei suoi poteri. L’homie di Big Mom, in lacrime, fugge verso Nami, che però lo rifiuta a causa della sua infamia. A quel punto Zeus decide di ribellarsi, ma viene immediatamente sconfitto e dato in pasto ad Hera.

ONE PIECE 1034 prosegue con un cambio di scenario. Chopper sta combattendo contro Queen, che però viene soccorso da Perospero. L’ufficiale di Big Mom scatena il suo potere ferendo gli alleati di Chopper, che a quel punto scatena la sua forza bruta. Nonostante ciò i suoi due avversari lo deridono.

Nel mentre, Yamato attraversa Onigashima giurando di proteggere Momonosuke, che in quello stesso preciso momento sta leggendo il diario di suo padre. Così facendo, scopre le avventure di Oden con Barbabianca e Gol D. Roger e apprende di Laugh Tale. Tuttavia, il ragazzo viene colto da un improvviso malore. Bao Huang ha individuato la posizione di Momonosuke e l’ha comunicata a Kaido.

L’episodio torna poi su Nami, Usopp e Otama. La bambina fugge via da Big Mom, scatenando la sua ira. Proprio quando la Yonko sta per scatenare il suo attacco viene placcata da un braccio metallico. Eustass Kidd interviene sul campo di battaglia. Ecco il trailer di ONE PIECE 1035.