ONE PIECE 1034, data di uscita e previsioni: l'ambizione dei re avvolge Onigashima

I pirati più forti dei mugiwara e delle cento bestie se le stanno dando di santa ragione a Onigashima. Ormai a Eiichiro Oda non resta altro che sviluppare queste poche battaglie rimaste per concludere degnamente l'attuale arco di ONE PIECE, proiettando poi i protagonisti verso la saga finale.

Saga finale che però vedrà i giovani pirati di cappello di paglia fare tesoro di tutte le esperienze e potenziamenti ottenuti a Onigashima. Rufy ha imparato a sfruttare l'ambizione del re conquistatore nei suoi attacchi, Sanji ha ottenuto un corpo simile a quello dei fratelli diventando immensamente resistente, mentre Zoro ha risvegliato il suo haki più forte da utilizzare con le sue spade. ONE PIECE 1033 ha insomma messo altra carne al fuoco per i protagonisti, che ora non possono più permettersi di perdere.

ONE PIECE 1034 vedrà questi scontri o si concentrerà su altro? Ci sono, effettivamente, diverse cose che sono rimaste in sospeso ultimamente. Hiyori è ancora nella sala con Orochi, mentre Fukurokuju sta affrontando Raizo. La CP0 è entrata ufficialmente in partita, mentre a Yamato toccherà fermare l'oni di fuoco evocato da Kanjuro.

Non ci sono quindi soltanto gli scontri di Rufy, Zoro e Sanji in gioco, senza dimenticare tra l'altro Big Mom. Insomma, Oda potrà sfruttare tanti contenuti nel prossimo capitolo e, viste le tempistiche, potrebbe provare a chiudere il cerchio su Orochi una volta per tutte prima di concentrarsi sugli scontri dei più forti.

ONE PIECE 1034 arriverà su MangaPlus domenica 5 dicembre alle ore 16.