ONE PIECE 1034, perché Queen sembra odiare Sanji? Parliamone

I combattimenti dell'ultima saga di ONE PIECE hanno raggiunto il loro culmine, e mentre Luffy sta ancora combattendo con Kaido in cima alla Cupola del Teschio, Zoro e Sanji stanno affrontando i due principali generali delle forze nemiche: King e Queen.

I capitoli precedenti della serie ci hanno mostrato che entrambi stanno lottando, ma come anticipato con Zoro in ONE PIECE 1031, sembra che Sanji si stia preparando per un importante secondo round nel combattimento, che sta raggiungendo un vero punto di svolta.

L'ultima volta che abbiamo visto il combattimento di Sanji e Queen prima del capitolo 1034 di ONE PIECE, Sanji si era deciso a buttare via completamente la Raid Suit del Germa 66 e di usare appieno il potere del suo nuovo corpo, indipendentemente da quanto temesse che fosse cambiato.

Con questo ha iniziato a liberare completamente tutta la sua potenza contro Queen, ma l'ultimo capitolo del manga ha rivelato che Queen ha molti più assi nella manica di quanto pensassimo. Infatti, stava aspettando di usare alcuni trucchi proprio contro qualcuno della famiglia Vinsmoke per un rancore nei confronti di Judge.

Il capitolo 1034 di ONE PIECE disponibile su Manga Plus riprende il combattimento tra Queen e Sanji, ma proprio in questa occasione Queen inizia a usare le stesse tecniche che i fratelli di Sanji hanno usato contro il cuoco durante la saga di Whole Cake Island.

Il pirata sembra aver modificato il suo corpo in modo simile alla tecnologia sviluppata da Judge Vinsmoke sui suoi figli, e sperava di usare queste abilità e testarle proprio contro la tecnologia della Raid Suit di Sanji per dimostrare che i suoi esperimenti erano migliori rispetto a quelli di Judge.

Rivela a questo punto di serbare un rancore di lunga data nei confronti di Judge Vinsmoke e voleva provare una volta per tutte che la sua scienza è superiore. Questo è però qualcosa a cui Sanji non interessa, dato che non vuole avere niente a che fare con la sua famiglia, e mette subito fine a tutte le tecniche di Queen.

Questo include anche la tecnica rivelazione di Queen che mostra di poter diventare invisibile proprio come la tuta di Sanji. Quest'abilità risponde inoltre al mistero che sembrava coinvolgere Sanji e una ferita inferta a una ragazza. Il colpevole è proprio Queen. Come i fan sanno bene, questo farà solo arrabbiare di più Sanji.

Ora si tratta solo di vedere se Sanji riuscirà a sconfiggere completamente Queen. Cosa ne pensate dell'annosa faida tra Queen e i Vinsmoke? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.