ONE PIECE 1034 primi spoiler: la vera forza di un cyborg

Rufy ha iniziato il suo viaggio da solo, ma col tempo ha incluso nella sua ciurma pirati di un certo livello. La sua carriera piratesca in ONE PIECE la si deve anche a loro, dove due in particolare si sono ritagliati il nome di Ali del Re dei Pirati. E anche loro sono inevitabilmente in battaglia a Onigashima.

Se da una parte abbiamo Zoro attivo contro King, dall'altra c'è Sanji VS Queen. Ed è proprio su quest'ultima battaglia che si concentrano gli spoiler di ONE PIECE 1034, vediamoli.

Il titolo non lascia spazio a dubbi, "Sanji VS Queen" .

. Il nome della geisha che Sanji sembra aver attaccato è Osome. Lei sta cercando il suo animaletto, un topo chiamato Chuji.

Momonosuke sta afferrando le nubi create da Kaido e le sta tirando.

Queen può usare tutti gli attacchi e le caratteristiche del Germa 66 , inclusa l'invisibilità di Sanji.

, inclusa l'invisibilità di Sanji. Sanji risponde all'invisibilità di Queen con movimenti ad alta velocità.

La geisha Osome entra nell'area di battaglia alla ricerca di Chuji.

Dopo la morte di Komurasaki, Osome è diventata la geisha preferita di Queen.

Queen ha cercato di ottenere i suoi servigi più volte ma sembra che Osome non abbia mai accettato. Ora Queen la attacca avvantaggiandosi della propria invisibilità.

Sanji usa una combinazione di forza più alta velocità più esoscheletro più haki per creare un violento attacco infuocato.

per creare un violento attacco infuocato. Il nome dell'attacco è Vento Demoniaco.

Sanji poi fa una serie di attacchi consecutivi, con l'ultimo chiamato Beef Burst. Il capitolo finisce con Sanji che utilizza contro Queen questo attacco.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, posticipando così a metà dicembre l'uscita del capitolo 1035.