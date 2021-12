ONE PIECE 1034: il segreto di Queen e la rivalsa fiammeggiante di Sanji

Eiichiro Oda ha dedicato l'ultimo capitolo e mezzo di ONE PIECE a Zoro, lo spadaccino dei Mugiwara che sta affrontando King in questo momento. La testa d'alga è in difficoltà contro quest'avversario dalle qualità misteriose. Ciò ha costretto Zoro a risvegliare il proprio potere.

Non c'è più spazio per lui tuttavia, almeno per il momento, dato che il mangaka ha deciso di transitare verso un altro scontro per mostrare il potenziamento di Sanji. Il cuoco è il vero protagonista di ONE PIECE 1034 insieme a Queen, la seconda calamità della ciurma di Kaido e suo attuale avversario. Il dinosauro modificato, fin dalle prime fasi del nuovo capitolo, dimostra di essere capace di sfruttare alcune delle tecniche dei fratelli Vinsmoke. A quanto pare infatti vuole dimostrare di essere uno scienziato migliore di Judge.

Il campo di battaglia vede soltanto loro due, mentre nei paraggi alcune geisha stanno cercando riparo e di andarsene dall'isola, con la giovane Osome che sta cercando il suo animaletto Chuji. Mentre Queen attiva l'invisibilità, Sanji sfrutta l'ultra velocità per non farsi vedere. Il campo di battaglia sembra così vuoto e Osome arriva proprio lì, davanti a un Queen invisibile, mentre cerca di recuperare il suo topolino.

Questa scena con l'attacco di Queen fa capire a Sanji che è stato il dinosauro ad attaccare le geisha e decide così di vendicarsi usando il suo nuovo corpo più l'Haki per aumentare il calore della propria gamba e terminare il capitolo di ONE PIECE 1034 con una serie di attacchi infuocati.