ONE PIECE 1034 spoiler completi e immagini: una situazione infuocata

A Onigashima, Zoro sta affrontando il suo avversario. Lo spadaccino dei pirati di cappello di paglia non può più tirarsi indietro e anzi è costretto a fare tanti passi in avanti se vuole vincere. Ma in ONE PIECE c'è anche un'altra battaglia in corso, come ricordano gli spoiler.

Avevamo lasciato un Sanji infiammato contro Queen alcuni capitoli fa. Il cuoco è ora protagonista nuovamente come confermano gli spoiler completi di ONE PIECE 1034 con tanto di immagini disponibili nella galleria in basso.

Il capitolo stavolta sarà composto da sole 15 pagine e si intitolerà Sanji VS Queen. Nella Pleasure Hall, ci sono esplosioni ovunque. Le geisha stanno scappando dalla sala mentre Osome, la ragazza che sembrava essere stata ferita da Sanji, non vuole andarsene senza Chuji, il suo animaletto. Le altre geisha le dicono che Chuji starà bene e che se possibile se ne andranno dall'isola e anche da Wano. Si passa poi a Momonosuke che sta afferrando le Nubi di Fuoco di Kaido per provare quantomeno a fermare l'avanzata dell'isola. Sul Live Floor, i pirati delle cento bestie cercano di lasciare il castello, ma i samurai li fermano.

Si torna alla Pleasure Hall dove Queen sta attaccando Sanji con uno Sparking QUEEN, lanciando raggi laser dagli occhi. Sanji lo evita ma ricorda un attacco simile di Ichiji. Queen attacca di nuovo con un Henry QUEEN con il quale si ricopre di elettricità e allunga il collo, e Sanji ricorda una tecnica di Niji mentre cade a terra. Queen conferma di poter utilizzare le tecniche del Germa 66 mentre continua ad attaccare, rivelando anche di voler battere Sanji mentre usa la sua tuta, così da poter dimostrare a Judge di essere uno scienziato migliore di lui.

Dopo aver usato una tecnica di allungamento simile a quella di Yonji, afferra Sanji e usa lo Winch QUEEN, scaraventando il cuoco contro il muro. Sanji però usa un attacco fiammeggiante e distrugge il braccio di Queen. Sanji non si ferma e continua ad attaccare il dinosauro con un calcio allo stomaco, facendolo sanguinare. Queen però ride e diventa invisibile, stupendo Sanji. Anche Sanji scompare, ma muovendosi ad altissima velocità. All'improvviso, un topo entra nella stanza dove si trovano i due, con Osome che si stava nascondendo ma poi vede l'animaletto. Mentre fa per prendere Chuji, convinta che non ci sia nessuno nella stanza, viene vista da Queen ancora invisibile.

Il pirata delle cento bestie è arrabbiato dato che veniva sempre rifiutato da Osome e prova a colpirla. Sanji però prepara un attacco per Queen combinando l'esoscheletro, forza, velocità, Haki dell'armatura e una fiamma immensamente più potente, scatenando l'Ifrit Jambe. Capisce inoltre che è stato Queen ad attaccare le geisha poco prima, arrabbiandosi immensamente. Il primo attacco va a segno ma Sanji non si ferma, continuando ad attaccare Queen in varie parti del corpo con una serie di attacchi micidiali. ONE PIECE 1034 si conclude con una doppia pagina dove la fiamma di Sanji è talmente calda da diventare bianca ed elettrizzata. Il prossimo capitolo arriverà tra due settimane per una pausa di Eiichiro Oda.