ONE PIECE 1034 trailer e data di uscita: sconfitta e disperazione a Wano Kuni

La battaglia continua incessante nel Paese di Wano. L'azione si svolge su più livello, ma pare che questa guerra tra pirati che si sta svolgendo in ONE PIECE sia giunta a un punto di svolta. Ecco cosa succede nell'anteprima dell'episodio 1034.

In ONE PIECE 1033 gli spettatori hanno vissuto lo scontro su più livelli che impervia a Wano Kuni. Mentre Sanji continua a portare sulle spalle l'ormai esausto Zoro, sterminando decine di pirati nemici, Kidd si è messo alla ricerca di Big Mom per concludere il suo combattimento.

L'Imperatrice è però attualmente sconvolta: Otama è stata violentemente colpita da Ulti. Furiosa per questo vile gesto, Nami smette di fuggire e comincia la sua sfida con Ulti. La navigatrice non riesce però a reggere il passo e dopo qualche attacco andato a segno infine viene sconfitta. A quel punto, è Big Mom a entrare in gioco.

Dopo aver perso Zeus, che sta guardando lo scontro restando nell'ombra, Big Mom ha formato una nuova squadra. A sostituire Zeus è Era. Il nuovo team di nuvole di Big Mom sembra funzionare anche meglio del precedente, poiché l'Imperatrice sconfigge facilmente Ulti. Avendo attaccato sia Page One che Ulti, l'alleanza tra Kaido e Big Mom sembra essere finita.

Sul campo di battaglia principale, Kaido e Rufy continuano a scambiarsi violentissimi colpi uno dopo l'altro. Mentre Kaido ribadisce di essere il più forte, Rufy raccoglie l'haki intorno a se per infliggere l'attacco decisivo. Rufy viene però sconfitto.

Nell'anteprima di ONE PIECE 1034, in uscita il 25 settembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll, vediamo la ciurma di Cappello di Paglia con le spalle al muro. Ora che il capitano è stato sconfitto, cosa faranno Nami, Usopp e tutti gli altri?