ONE PIECE 1035 data di uscita e teorie: una pausa per le Ali del Re dei Pirati?

Rufy sta affrontando Kaido a Onigashima in una delle battaglie piratesche più importanti di quest'epoca di ONE PIECE. Il mondo cambierà dopo la guerra di Wano, ma non c'è solo lo scontro tra imperatori a tenere banco nel castello. Zoro sta affrontando King l'incendio, mentre Sanji si sta scontrando con il cyborg Queen.

Su questi quattro ultimi personaggi si sono concentrati gli scorsi capitoli di ONE PIECE, con i pirati di cappello di paglia in due condizioni molto differenti. Se da un lato Zoro sta soffrendo molto le tecniche nemiche, Sanji sembra essere in grado di tenere testa a Queen e alle sue tecniche. Potrebbe però essere arrivato il momento di mettere da parte - temporaneamente - le due ali del futuro re dei pirati.

ONE PIECE 1035 potrebbe infatti dedicarsi agli altri scenari di Onigashima, magari sullo scontro Big Mom VS Law e Kid. Considerato che sono stati toccati proprio i più forti, mancherebbe solo di vedere la nuova situazione generatasi contro l'imperatrice, a meno che Oda non decida di volerla far abbattere con metodi completamente diversi. Col cambio di scenario, inoltre, sarebbe possibile intravedere qualche altra situazione da approfondire, e a Onigashima ce ne sono parecchie.

ONE PIECE 1035 arriverà tra due settimane, domenica 19 dicembre 2021 su MangaPlus, a causa di una nuova pausa di Eiichiro Oda.