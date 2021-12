ONE PIECE 1035, nuovi dettagli spoiler rivelano il progetto di King e Kaido

I primi spoiler di ONE PIECE 1035 hanno rivelato alcuni dettagli scottanti su King. Il pirata più forte della ciurma delle cento bestie - oltre naturalmente il capitano stesso, Kaido - ritorna però con altri leak.

Sono infatti arrivati nuovi spoiler da ONE PIECE 1035 con alcuni dettagli che si concentrano su una scena in particolare. Infatti, oltre a una menzione di Sanji e Queen, dove il cuoco ha vinto definitivamente ma è esausto e crolla al suolo, il resto delle nuove rivelazioni si concentra esclusivamente sul rapporto tra King e Kaido e sul loro primo incontro.

Come già confermato, King e Kaido si sono incontrati in una struttura del Governo Mondiale. Questa struttura è un centro di ricerca dove i due sono riusciti a liberarsi. Kaido dice che se ne andrà da quel posto per creare una propria ciurma e chiede a King di accompagnarlo. King gli chiede se sarà in grado di cambiare il mondo, con Kaido che risponde che lui è l'unico in grado di fare una cosa simile. Così King e Kaido scappano da quel posto, che Eiichiro Oda ci mostra in fiamme in una vignetta.

Questo flashback potrebbe quindi risalire a tantissimo tempo prima dell'inizio di ONE PIECE, ai tempi in cui Kaido aveva appena abbandonato la ciurma di Rocks D. Xebec.