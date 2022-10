ONE PIECE 1035: l'ultimo spettacolo va in scena a Onigashima

Ora che Rufy è stato sconfitto e gettato nelle acque di Wano, Kaido è pronto a scalare Onigashima per uccidere gli avversari rimasti. I pirati di Cappello di Paglia stanno combattendo più duro che mai, ma nell’episodio 1035 dell’anime di ONE PIECE la sconfitta sembra vicinissima.

La puntata settimanale dell’adattamento anime comincia con Momonosuke in preda a dolori atroci. Pare che la testa del ragazzo stia per esplodere da un momento all’altro, tanto che le sue urla attirano l’attenzione di Kin’emon e Kiku.

Nel frattempo, nel Live Floor Chopper continua la sua lotta contro Queen e Perospero. Mentre l’ufficiale di Big Mom semina il panico con la sua tempesta di frecce caramellate, il pirata delle Cento Bestie deride l’avversario che non riesce a ferirlo in alcun modo. L’effetto della Rumble Ball sta per terminare, ma Chopper intende onorare il suo capitano e rifiuta la sconfitta. Sfruttando le sue Mary, in ONE PIECE 1035 Bao Huang proclama la vittoria di Kaido a tutta Onigashima e invita i superstiti alla resa. I Mugiwara tuttavia non credono a questa rivelazione e continuano a combattere.

Mentre Kin’emon cerca di aiutare in qualche modo Momonosuke, Kanjuro travestito da Kozuki Oden entra nel nascondiglio. Approfittando del suo travestimento, Kanjuro riesce a pugnalare Kiku e una volta rivelata la sua vera identità affronta poi Kin’emon, suo ex migliore amico. Dando vita al suo ultimo spettacolo, Kanjuro muore per mano di Kin’emon, che poi fugge via con Momonosuke prima che arrivino altri uomini di Kaido. Ma è proprio lo Yonko a irrompere nella stanza. Ecco quando uscirà ONE PIECE 1036.