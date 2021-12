ONE PIECE 1035 spoiler e immagini: una battaglia fiammeggiante

Ormai resta poco da fare a Onigashima. L'isola sta per venire distrutta tra vari attacchi, mostri e piani malvagi, mentre in tutto questo le forze dei Mugiwara e dei pirati delle Cento Bestie stanno ancora dando battaglia in vari luoghi. I protagonisti di ONE PIECE sono vicini al finale: gli spoiler completi di ONE PIECE 1035 lo confermano.

ONE PIECE 1035 comincia con l'inizio di una nuova miniavventura, "Fuga da Whole Cake Island". Nella copertina, il Germa 66 sta lasciando l'isola e il resto del territorio di Big Mom dopo la grande battaglia al matrimonio di Sanji. E proprio da quest'ultimo comincia il capitolo vero e proprio, dato che Queen è stato sconfitto. Il cuoco è ancora in piedi dopo l'attacco fiammeggiante e riporta Chuji alla legittima proprietaria, prima di svenire per lo sforzo. Si passa poi a un cambio di scena che conferma il titolo del capitolo, "Zoro VS King".

Zoro col suo potenziamento stavolta è riuscito a ferire chiaramente King. Con un altro attacco è riuscito inoltre a fare a pezzi la maschera del suo avversario, che stavolta si libera completamente della maschera, mostrando il volto. La sua pelle è marrone, ha un tatuaggio intorno all'occhio sinistro e ha capelli lunghi e bianchi, portati sul lato destro. Come menzionano i pirati di Kaido rimasti illesi dall'Haki di Zoro, se qualcuno desse informazioni sui Lunaria al Governo Mondiale riceverebbe 100 milioni di Berry.

King decide di estrarre la sua spada e coprirla di fiamme, per poi scatenare un nuovo attacco, il Karyuudon, con il quale incenerisce tutti i subordinati rimasti in piedi. King si trasforma poi in uno pteranodonte e riprende ad affrontare Zoro, con la battaglia che si sposta all'esterno del castello. Zoro lancia un nuovo attacco mentre King afferma che sarà Kaido a diventare il futuro Re dei Pirati. E proprio da questa frase parte un flashback con King e Kaido e il loro progetto. King è legato in una struttura governativa, mentre Kaido ancora giovane è in piedi di fianco a lui. La prigione è situata a Punk Hazard, dove il governo un tempo faceva vari esperimenti. Kaido è riuscito a fuggire dalla propria cella e si ritrova di fianco a King, liberandolo e invitandolo nella propria ciurma. Dopo avergli chiesto il nome, Arbel, Kaido lo ribattezza King in virtù della sua forza e lo elegge a braccio destro.

Si ritorna nel presente con il Rengoku Onigiri di Zoro, ma King lo evita e inizia un contrattacco col Karyuudon. Tra un colpo e l'altro, i due continuano a muoversi e Zoro sfrutta ciò che ha capito del corpo di King e della sua manipolazione delle fiamme per scansarsi di conseguenza. Ora King è costretto a difendersi dagli attacchi di Zoro, ma lo pteranodonte evoca l'Oomori Karyuudon, creando un gigantesco attacco di fiamme che somiglia a un drago, come Kaido, ma Zoro sfrutta l'Enou Santoryu e, nella pagina finale, distrugge il drago di fuoco e ferisce King al petto e all'ala destra, scatenando anche dei fulmini neri.