ONE PIECE 1035 spoiler: nuova ministoria di copertina e rivelato il volto di King

Si fa sempre più intensa la battaglia a Onigashima in ONE PIECE. La guerra tra i pirati di Kaido e l’alleanza che vede coinvolta i samurai di Wano, i pirati di Rufy, di Law e di Kid, oltre a elementi esterni come X-Drake e i membri della CP0, prosegue su dei binari specifici e basandosi su alcuni scontri fondamentali.

Lo scorso capitolo è stato dedicato a Sanji VS Queen, e proprio con loro cominciano gli spoiler di ONE PIECE 1035. O meglio, cominciano prima con un'avventura di copertina, al loro ritorno dopo una lunga serie di disegni richiesti dai fan. Stavolta le miniavventure di ONE PIECE si concentrano sulla "fuga da Whole Cake Island".

La pagina successiva tuttavia segna l'inizio del capitolo. Ecco tutti gli spoiler finora divulgati di ONE PIECE 1035:

Il capitolo si intitola " Zoro VS King ".

". Queen è stato sconfitto dagli attacchi di Sanji .

. Zoro capisce che quando le fiamme sulla schiena di King spariscono, lui si muove più velocemente ma la difesa diminuisce.

Il volto di King viene rivelato, come si vede anche nell'immagine in basso.

Le ali nere, una pelle marrone e capelli grigi sono le caratteristiche della tribù Lunaria.

Il Governo Mondiale paga 100 milioni di Berry per ogni informazione su ogni membro di questa razza.

Parte un flashback col momento in cui King e Kaido si conobbero , in una struttura di ricerca del Governo Mondiale.

, in una struttura di ricerca del Governo Mondiale. Il vero nome di King è Arbel (o potrebbe essere anche Albert o Albel a seconda della traslitterazione).

Continua la battaglia tra Zoro e King.

King usa un attacco chiamato Omori Karyudon, mentre Zoro sfodera la nuova tecnica Re Drago delle Tre Fiamme.

Il capitolo finisce con Zoro che attacca King.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana per lo stop natalizio di Weekly Shonen Jump.