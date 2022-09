ONE PIECE 1035, trailer e data di uscita: la caduta dei Pirati di Cappello di Paglia?

Le animazioni di ONE PIECE 1033 hanno fatto urlare al miracolo, ma è già tempo di guardare oltre. Con l'episodio trasmesso questa settimana, i Mugiwara sono stati messi con le spalle al muro. Verranno presto sconfitti?

In ONE PIECE 1034 crescenza disperazione a Wano Kuni. Rufy è stato sconfitto e gettato in mare da Kaido. Per lui sembra non esserci più alcuna speranza. Con il loro capitano a un passo dalla morte, anche i pirati della ciurma di Cappello di Paglia sono alle strette.

Chopper è impegnato nel suo scontro con Queen, che però viene soccorso da Charlotte Perospero, il primo figlio maschio di Big Mom, nonché ufficiale della sua ciurma. La situazione per Chopper non è delle migliori, nonostante i suoi tentativi di resistenza.

Dall'altra parte, Nami e Usopp sono al cospetto di Big Mom, la quale cerca di prendersi Otama. Nel frattempo, l'Imperatrice ordina a Hera di mangiare Zeus così da assorbirne i poteri e diventare ancora più forte. Improvvisamente, fa ritorno Kidd. Infine, Momonosuke scopre la storia di Gol D. Roger e Oden a Laugh Tale.

ONE PIECE 1035 verrà trasmesso domenica 2 ottobre, come sempre in simulcast streaming su Crunchyroll, ma le anticipazioni della puntata gettano i Mugiwara nell'oscurità. Davvero verranno sconfitti e che fine hanno fatto Zoro e Sanji?