ONE PIECE 1036 arriva su Manga Plus, un sorriso si delinea sopra gli scontri di Wano

I Tobi Roppo sono stati sconfitti dai nostri mugiwara ormai da diversi capitoli, e con le ultime vittorie di Sanji e Zoro contro Queen e King, gli avversari rimasti sono davvero pochi. I Mugiwara ormai sembrano avere il momento a loro favore, ma restano alcuni ostacoli giganteschi come gli Imperatori di ONE PIECE da superare.

ONE PIECE 1036, finalmente disponibile sul sito e sull'applicazione di Manga Plus, parte con la conferma della sconfitta di King da parte di Zoro con quest'ultimo che torna su Onigashima grazie a un fendente volante mentre il generale di Kaido precipita, svenuto, verso Wano. Vediamo qualche altro scorcio della gioventù di King e Kaido, contrapposta alla promessa di Zoro a Rufy di non essere mai più sconfitto. I numeri due di queste ciurme di ONE PIECE sembrano essere molto simili.

In alcune brevi vignette vediamo Big Mom ancora alle prese con Trafalgar Law e Eustass Kid, Momonosuke che tenta ancora di gestire le nuvole di fuoco per non far crollare Onigashima e lo spirito di fuoco che ha evocato Kanjuro che si sta avvicinando all'armamentario di Kaido.

Nel frattempo Yamato arriva alle porte dell'arsenale e chiede al number Fuga di togliere di mezzo il number Rokki che è di guardia. Usopp invece sta cercando di difendere Kin'emon e Kiku, con i due che chiedono di essere lasciati lì e di salvare l'altro, ma Usopp ribadisce che dovrebbero smetterla di cercare di morire a ogni costo. Izo interviene, apprezzando le parole di Usopp, salva lui e gli altri due samurai morenti. Il cecchino riesce a tirar su i due alleati e fuggire in groppa ad Hamlet.

Raizo e Fukurokuju stanno ancora combattendo: uno tiene bloccato l'altro mentre un incendio si sta diffondendo nella stanza. Nessuno dei due vuole cedere ma Raizo sta cominciando a prendere fuoco. Ci spostiamo nella stanza di Orochi che è in compagnia di Komurasaki.

Intanto, però, vediamo Apoo fuggire, lasciando indietro il number Zanki e X-Drake a terra, sconfitti dalla CP0, mentre nelle varie vignette vengono mostrati tutti i personaggi rimasti a Onigashima in azione. Sulla cima dell'isola, continua l'imponente scontro tra Rufy e Kaido. I due ridono e ammettono di starsi divertendo.

Il capitolo si conclude. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.